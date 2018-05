Minister Dangui Oduber: “Deporte ta sigui sufri y sangra”

Gobierno nobo

Den caso di un cambio den gobernacion ta usual cu miembronan di e hunta di supervision apunta door di gobierno anterior ta tuma nan retiro voluntario prome cu nan wordo retira door di gobierno, asina dunando honor na nan mes. Gobierno nobo maneho nobo. Asina e ta na Merca, Hulanda, Corsou y hopi otro pais mas. Gobierno ta apunta su hunta di supervision cu e ta sinti cu ta bai ehecuta e maneho segun su expectativanan y condicionnan, logicamente esakinan ta personan cu e ta confia pa eherce nan trabou bou di su gobernacion. Pa es motibo, hasiendo uzo di articulo den statuut, Minister di Deporte a manda carta pa retira nan.

Hunta di supervision di Fundacion Lotto pa Deporte (FLPD)

E hunta di supervision di FLPD no kier tuma nan retiro boluntario y tampoco kier acepta e retiro for di gobierno. Gobierno, e organo cu ta kita y pone via statuut. Y te ainda esaki ta den statuut skirbi. Gobierno ta esun cu tin e poder y derecho, conforme ley. Ademas, no ta di compronde pakico e miembronan di e hunta di directiva no kier retira. E compensacion pa ta miembro di e hunta di directiva normalmente ta un fraccion di nan salario. Esey caba ta straño. Pakico bo no kier sali? Kico tin eyden cu bo tin asina tanto interes pa keda? Y tampoco bo no por defini ta cuanto aña mas bo kier keda. Bida largo? E compensacion cu nan ta ricibi mensual/anual no ta un cifra cu bo ta depende di dje pa cria bo mes y of bo famia.

Resultado di eleccion y cambio den statuut

Ora e resultadonan di eleccion a drenta, indicando cu lo ta bai tin cambio den gobernacion, e hunta di directiva aki a haci cambionan den e statuut. Hunta di supervision ta bisa cu e tawata algo andando di hopi tempo caba. Straño ta cu net e dia aki bo ta scoge pa hasi un cambio asina drastico den bo statuut. Ta parse como si fuera nan no kier sinta 4 ni 8 aña sino hopi mas.

Guia di Bon Gobernacion segun Prof. dr. Frank Kunneman

Segun normanan di bon gobernacion un buki cu Prof. dr. Frank Kunneman a contribui na dje, cu por cierto ta e abogado cu ta representa FLPD den corte, tambe ta un buki cu nan ta duna les na esunnan den mundo corporativo, ta sugeri pa cualkier miembro di un hunta di directiva no pasa mas cu 8 aña sinta den e mesun stoel di e hunta directiva. Bo tin di practica locual bo ta predica.

Prome caso entama contra decision di Gobierno

E hunta di supervision di FLPD ta sinti y ta haya cu nan no mester wordo retira y ta bay over na entama un caso contra di gobierno, creando obstaculonan pa e Minister por hiba su bon maneho, un maneho di bon gobernacion y pa bienestar di nos deportistanan. A pesar cu nan ta bisa cu nan kier traha cu Minister, NAN no kier contesta preguntanan di Minister, NAN no ta respeta locual statuut ta indica, NAN no kier duna cuenta anual di FLPD, NAN kier sigui sinta den e stoel y pa gobierno traha cu nan OBLIGATORIAMENTE.

Decision di Hues

Hues a haya ta bon, pa keda sin wak articulo den statuut y ta sinta den stoel di Gobierno, uno ELIGI door di pueblo y ta tuma decision pa nan. E tumando rol di uitvoerende macht di gobierno. Hues no ta considera niun punto cu gobierno a trece pa defende su decision, entre otro articulo den statuut y conseho di bon gobernacion di Prof. Kunneman. Hues kier a considera e caso “niet ontvangelijk”. Esey kiermen e no tin decision riba dje.

Gobernacion y Fundacion Lotto pa Deporte (FLPD)

Despues di e caso, Minister di Deporte ta vocifera su malcontento cu e decision di hues, pero naturalmente ta respeta esaki. Mientras simannan ta bay gobierno ta constata varios iregularidad cu ta tumando luga cu hunta di supervision di Lotto pa Deporte y nan directiva. Minister di Deporte como parti di su tarea pa supervisa Deporte, ta cuminsa hasi pregunta na hunta di supervision y director. Cierto pregunta so ta haya contesta y semper via abogado particular cu por cierto tin un tarifa hopi halto. Hasta director ta haci uzo di abogado particular pa contesta. E mes no kier contesta ningun carta y tampoco ta haci uzo di su jurista “in house.”

Segundo caso entama contra di Gobierno

Mientras cu hunta di supervision ta falta pa manda contestanan crucial y importante, ta bay bek corte na careda pa gobierno, bisando cu gobierno ta strobanan di traha y cu mester pone un dwangsom pa si gobierno stroba atrobe.

Decision di Huez den segundo caso entama contra di Gobierno

Den e vonnis ta parce cu gobierno no a manda un abogado pa defende nan den corte y a solamente bisa: “Land Aruba voert hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van FLPD c.s. in de proceskosten.” Ta mustra como sifuera e abogado tabata un NO SHOW. Dicon no ta inclui tur e echonan cu abogado di Gobierno a trece padilanti? Dicon hues no por a considera nan puntonan, cu por cierto ta netamente empugna cu e statuut atrobe? Paso atrobe, si hues considera un di nan, e no lo por a dicta na fabor di su colega, e otro hues cu a dicta den e prome caso. Nan lo mester keda alinea cu otro? E por ta cu un colega no kier laga e otro cay?

Dus, nan a opta pa no consideranan mes, ya ora otro hende lesa vonnis ta como sifuera cu no twt tin niun punto valido pa defende gobierno su banda.

Echonan treci padilanti pa Abogado di Gobierno cu a wordo completamente IGNORA:

– Wernet ta cobra un suma di mas o menos Afl.200.000,- banda di su compensacion cu eta haya caba como director.

– Cartanan manda pa FLPD semper ta wordo contesta door di abogado, pues ta contene solamente terminonan huridico, cual no por conduci na un bon comunicacion entre Minister y FLPD. Mas bien, Minister nunca por tin nada di bisa.

– FLPD tin retraso den relatonan financiero cu 4 aña. Esaki ta contra di nan mesun statuut. Conforme nan statuut nan tin cu entrega relato financiero di e aña anterior dentro di 7 luna.

– Miembronan di hunta di directiva na mesun momento tambe ta of tabata forma parti di sea FFD of/y Sportsubsidie cual ta contra di nan statuut tambe.

Hues no ta considera niun iregularidad treci padilanti di parti di gobierno, pero ta bay over na dicta cu Minister mester cera su boca sino e ta haya boet di 2 miyon, pero e por sigui haci pregunta na hunta di supervision.

Hues ta bisa cu gobierno mester stop di molestianan y laga nan haci nan trabou, cual ta supervisa pa gobierno, den otro palabra, nan mester supervisa pa gobierno, pero nan no mester raporta na gobierno locual nan ta supervisa.

Lo ta bon si hues por defini molester. Kico ta molester? 1 carta pa siman, 1 carta pa luna of 8 carta pa aña? Conclusion di Hues ta indica cu SI ta un molester pa un Minister puntra den nomber di gobierno ariba situacionnan caminda tin iregularidad. Hues a solamente considera e hecho cu Minister a haci PREGUNTA tocante irregularidadnan manera corupcion di placa cu a wordo prueba den corte, pero esaki pa e Hues tabata irelevante. E hues a solamente worry cu e Minister a haci pregunta y a premia e hunta di directiva door di pone un multa, mientras cu e hunta di directiva ta kibrando ley.

Un caso simpel manera esaki. Si e la considera gobierno su puntonan, hues lo tabata obliga pa dicta ful otro. Hues ta hasta a duna su comentario personal den corte y tambe e ta pone den vonnis cu probablemente Gobierno lo bay perde den bodemprocedure. Pakico hues no a tuma e decision ey di biaha? Pakico warda ful un proceso di bodemprocedure. Toch e no a considera niun punto di gobierno.

Consecuentemente, hunta di supervision ta keda sinta riba stoel, mientras gobierno ta keda man mara. Pakico hues lo dicta e sentencia aki? E consecuencia di mas obvio ta cu nan ta haya 1 aña mas sigura den e stoel sinta. Deporte ta stagna. Tur hende conoce e dicho “stil staan is achteruit gaan.”

