Siman pasa diahuebs Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber a reuni cu e Waarnemend Directeur di DIP. Den e reunion aki a dialoga riba e tema di vacation rentals cu ultimamente ta hopi den noticia. DIP tambe ta forma parti di e Steering Committee Taskforce for other accommodations cu a keda forma 2 siman atras. Manera ta conoci pronto tur doñonan di un vacation rentals mester tin un permiso pa por opera.

E tabata un reunion hopi necesario pa asina haya tende riba e puntonan mas importante pa cu e vacation rentals den bista DIP. E meta di e taskforce ta pa traha un rapport di datosnan concreto pa asina Minister Oduber y gobierno por hiba su maneho relata na other accommodation. Ta hopi importante pa gobierno tin un bista amplio di tur other accommodations cu Aruba ta ofrece. E idea ta pa yega na un maneho cu ta practico pa un y tur.

Ta hopi importante pa bin cu regulacionnan pa propietarionan di other accommodations pa por crea e level playing field y tambe tin e compliance necesario. Gobierno ta bay regula esaki a base di otorgamento di un permiso di gobierno cu tur e propietarionan di e other accommodation mester tin pa por opera. Segun Minister Oduber esaki ta sumamente importante pa crea y mantene e calidad di e product Aruba y crea e level playing field cu tin mester den e sector.

E reunion tabata hopi productivo, ambos Minister Dangui Oduber y e Waarnemend Directeur di Dip ta sumamente optimista cu lo por yega solucionnan concreto pa cu e maneho nobo cu mester bin pa e vacation rentals. Minister Oduber ta sigui traha cu un vision cla conhuntamente cu su ekipo pa asina haci e proyecto aki uno exitoso.