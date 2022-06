Diahuebs mainta Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber a tene un conferencia di prensa na unda e mandatario a anuncia algun cambio na caminda. Despues di basta ehercisio haci pa mira con por mehora e proceso pa asina por facilita e comerciantenan, pa nan por haya un servicio mas eficiente, pa asina haya nan permiso den un tempo mas corto.

Den cuadro di esaki Minister Oduber a anuncia cu den y di 3 cuartal di e aña aki henter e proceso pa haci peticion pa permiso lo bay wordo digitalisa caminda tur cos lo wordo haci online.

Manera ta conoci y segun e ley di LIMP ta Ministerio di Salud Publico ta esun cu ta encarca pa otorga diferente permisonan di hotel, bar & restaurant. Minister Oduber a splica cu henter e proceso pa haya permiso pa entre otro hotel, bar & restaurant lo bay wordo digitalisa.

E proceso di aplicacion online lo regarda

permisonan pa por opera: Hotel, Servicio All-inclusive, Koffiehuis, Societeit, Slijterij, Bierhuis, Logement/ Air BnB, Restaurant y Ice cream parlor.

Actualmente ta dura hopi pa haya un permiso pa motibo cu e peticion sea ta incompleto of falta algun informacion, e comerciante mester bay fisicamente na e departamento concerni. Tambe e burocracia ta wordo haci na un manera manual y esaki tambe ta trece un tardansa innecesario den e proceso pa haya un permiso.

Na momento e digitalisacion tuma lugar esaki lo bay beneficia e comerciante y tambe e departamentonan concerni (Brandweer, Dienst Warenkeuring en Hygiëne y Cuerpo Policial) pa nan cuminsa cu e proceso di evaluacion. E lo bay facilita henter e proceso caminda e comerciante lo por manda video y potret den e Plataforma, di e manera aki e departamentonan por evalua si e lugar, cushina, baño ta cumpli cu e rekisitonan pa por haya e permiso. E comunicacion cu e aplicante tambe ta bira mas facil y eficiente via email y si falta rekisito of si mester haci adaptacion por comunica esaki via e chat cu tin riba e web portal.

Minister Oduber a menciona cu unabes ta cla cu e parti di digitalisacion lo bay cuminsa cu e proceso pa desconecta e departamento di Dienst Warenkeuring en Hygiëne cu ta e departamento cu ta encarga pa haci e controlnan necesario conhuntamente cu Polis y Brandweer. E mandatario a trece dilanti cu ya caba a tuma un decision den conseho di miniter pa haci e departamento aki un sui generis di Gobierno.

E meta tras di esaki ta pa traha mas eficiente, trece mas transparencia, mehora e clima di haci negoshi na Aruba y por ultimo ta pa colecta tur e datosnan pa haya un bista amplio riba tur e permisonan cu tin den tur e categorianan. Pa asina por traha na un manera mas structura. Tambe pa coregi tur erornan cu tabata pasa den otorgamento di permiso, e mandatario a duna como ehempel hotelnan cu ta operando cu por ehempel 250 camber y tin permiso pa opera cu 150 camber.

Cu e cambionan aki Minister Dangui Oduber ta bay facilita e proceso cu e comerciantenan ta pasa aden, trabounan ta bay cana mas eficiente, ta bay trece mas control y ta bay crea un bista mas amplio den e aparato gubernamental a base di datosnan. Cu e cambionan menciona Gobierno lo por cumpli cu locual ta para den e landspakket.

Minister Oduber ta sigui demostra cu innovacion den gobernacion bo ta logra hopi cos.