Minister Dangui Oduber: “Den e ultimo dianan aki e cantidad di testnan ta bahando y e cantidad di esnan positivo tambe ta bahando”

Minister di Turismo, Salubridad Publico y Deporte Sr.Dangui Oduber ta manda un mensahe di pronto recuperacion pa tur esnan cu ta sufriendo di Covid-19 cu ta den hospital y tambe esnan den Cuido Intensivo. Forsa na famianan di tur e pashentnan aki, ta temponan hopi dificil. Sinembargo a tuma nota ultimo dianan aki cu e cantidad di testnan ta bahando y e cantidad di esnan positivo tambe ta bahando. Nos tin speransa cu e simannan venidero esakinan lo bira menos y menos. Nos a anticipa si cu e cantidad di casonan di personanan cu mester cuido medico na hospital lo conoce un aumento. Esaki ta debi na e personanan hoben cu inicialmente a wordo contagia y a bay pega e mayornan cu ta biba cu nan den cas. Esaki ta e motibo cu tin un subida den e cantidad di personanan cu ta den ICU y tambe na hospital. Nos ta spera cu dentro di poco e situacion lo mehora. Pero nos tin cu keda mantene nos disciplina. Nos tin cu keda ta consciente cu e ta risico di cada un di nos na momento cu nos ta sali for di cas. Abo tin cu cuida bo mes. Abo tin cu laba bo man continuamente. Abo tin cu mantene distanciamento social. Abo tin cu cana cu bo hand sanitizer y bisti bo mask na tur momento, pasobra e risico aki ta un risico real cu ta biba eyfo. Nos ta conseha e personanan vulnerabel pa no sali for di cas. E ta un risico cu nos tur tin cu siña biba cune pasobra e ultimo estudio scientifico ta indica cu e virus no ta bay desaparece por lo pronto y lo keda existi pa semper.

a

Comments

comments