Diamars mainta Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber conhuntamente cu Minister-President sra. Evelyne Wever-Croes y Director di Aruba Ports Authority (APA) sr. Marc Figaroa a anuncia e magno proyecto di Port City. Henter e area di waf a bira disponibel pa crea un desaroyo na momento cu algun aña atras a muda e waf di carga na Oranjestad pa Barcadera.

E proyecto di Port City lo tin un inversion priva di $500 miyon dollar cu lo crea un spinoff economico hopi grandi pa nos pais. Tambe e lo crea hopi cuponan di trabou, entrada pa APA, Gobierno y contribui grandemente na nos GDP.

Segun Minister Oduber pa hopi aña caba Gobierno a intercambia pensamento, a reuni y scucha e stakeholders pa asina dicidi kiko ta bira e destino di e terenonan na waf di Oranjestad. Despues di e consulta cu stakeholders Gobierno a tuma e decision cu e proyecto di Port City lo bira un mix caminda lo percura pa gran parti di e tereno keda habri cu naturaleza y tambe pa e keda disponibel pa comunidad por haci uzo di dje.

Desde cu Minister Oduber a drenta Gobierno na aña 2017 e mandatario a pone e proyecto di Port City como prioridad y a cuminsa traha riba esaki.

– A percura pa e terenonan cu falta di pais Aruba wordo traspasa pa APA.

– A traha un diseño concepto pa locual e proyecto lo mester bira ora e termina.

– A percura pa lanta un entidad nobo cu lo bai guia e proyecto di Proyecto di Port City.

– A haci tur e preparacionnan necesario pa destaho por tuma lugar.

E proyecto

E proyecto di Port City ta un masterplan, un proyecto hopi ambicioso caminda ta bay crea un ciudad nobo pa futuro cu lo tin un tempo di ehecucion di entre 10 pa 15 aña. E ta bira un mix di boutique hotelnan, condominio, espacionan abierto, caretera cinico, boardwalk, area di parkeo y landscaping.E lo mester bira e proyecto di calidad super halto cu desaroyo di boutique hotelnan exclusivo. E promer fase lo cuminsa banda di ex Bushiri hotel te cu e retonde di Wendy’s.

Minister Oduber a splica e modelo cu APA lo bay uza caminda APA lo ofrece e terenonan aki por medio di ondererfpacht. E desaroyodador cu gana e destaho publico lo mester paga 40% di e erfpacht di manera delanta y e resto di 60% durante un periodo di 60 aña. Entradanan cu lo wordo genera, APA lo inverti bek den infrastructura, caretera, landscaping, boardwalk y mantencion di esaki.

Den e proyecto di Port City lo bay enfoca hopi riba sostenibilidad den e construccion caminda tur e edificionan ta haci uzo di e certificacion di LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) y uzando e modelo di “circular economy”. E cuidad cu lo wordo crea ta bay ta hopi eficiente na momento di uzo y re-uzo di recursonan, esaki ta haci e proyecto “green” y hopi moderno y sostenibel.

Minister Oduber a informa cu e destaho publico lo tuma lugar e aña aki mes y pa otro aña e proyecto lo mester ranca sali.