Minister Dangui Oduber: Declaracion di Mike Eman ta totalmente falso y infunda!

Diahuebs mainta den un entrevista Minister di Salubridad Publico sr. Dangui Oduber a desmenti tur e declaracionnan haci pa e ex Prome Minister sr. Mike Eman encuanto e retiro di e oncologo dr. Jonkhoff. Mike Eman tabata tin 8 aña largo pa drecha Salubridad Publico y enbes di mehora esaki a lage salubridad publico total los!

Minister Dangui Oduber a declara cu tempo di Mike Eman su gobierno mas di 10 specialista a bandona Aruba, ningun dia e ex Prome Minister a preocupa cu cuido medico y salud di nos hendenan. Mike Eman mester STOP cu su instigacion y manipulacion. Den gabinete Mike Eman NO tawata tin oncologo den servicio, ta INTERNISTA tabata atende e pashentnan cu ta sufri di cancer. Mike Eman y AVP nunca a percura pa busca oncologo pero awe kier mal informa comunidad y hunga cu sentimento y salud di hende paso Dr Jonkhoff ta bay. Aña pasa ora dr. Jonkhoff a tuma su retiro mesora Minister Oduber a yama un reunion cu caracter di urgencia cu tur e stakeholders concerni. Na final di e reunion aki a yega na un comprendemento mutuo cu 23 di April 2019 lo ta dr. Jonkhoff su ultimo dia di trabou, ta e dokter mes a entrega su retiro! asina e mandatario a expresa.

Minister Dangui Oduber a sigui bisa cu na momentonan aki sin conta dr. Jonkhoff, Hospital tin 1 oncologo den servicio y ta den proceso pa busca 2 mas. Kiermen contrario na e mentira di Sr. Mike Eman cu ta bisa cu ora dr. Jonkhoff bandona Aruba no lo tin mas oncologo na Aruba.

Pa 8 aña largo a neglisha salud publico, a laga un situacion social cu hopi problema, no a percura pa drecha e sistema di AruBIG, a laga construi un hospital unda cu tur cos cu por a bay robes a bay robes. Y sin laga afo con a dirigi un maneho riba salud mental y droga adiccion, asina e Minister a trece dilanti.

