Minister Dangui Oduber debidamente a atende cu tur preocupacion di trahadonan di GKMB

Diamars mainta, trahadonan preocupa na GKMB, a dicidi di tene un walkout, pa asina demostra nan malcontento. Segun e trahadonan, desde cu e gobierno aki a sinta, ainda e minister encarga cu GKMB no a presenta cerca nan.

Minister Dangui Oduber, di su banda, a expresa cu ora cu nan a drenta gobierno, nan a haya un unit GKMB, cu ta resorta bou di DVG, cu tabata tin varios punto di preocupacion, cu pa 8 aña largo no a atende cu nan. Nan a sinta cu algun trahado, cu sindicato, cu shopstewardnan. Den e reunion aki, a repasa full un lista di preocupacion cu tabata tin. Tur e problemanan cu a wordo treci dilanti. A dunanan e atencion debido, no for di awo, pero for di aña pasa. P’esey e mandatario ta lamenta cu sindicato SEPPA cu ta representa trahadonan, ta expresa cu su ministerio (di Salud) no ta duna atencion na GKMB. Esaki sigur no ta e caso.

For di ora cu a drenta gobierno, for di e momentonan ey, ta atendiendo cu tur nan preocupacionnan. Un di e preocupacion ta cu tin bevorderingnan tranca, cu pa 8 aña largo no a atende cu nan. E mandatario a sigui bisa cu un pa un a atende cu cada bevordering, individualmente, un pa un a atende cu tur y cu nan ta up to date, mirando cu nan a manda varios corespondencia pa SEPPA y pone nan na altura cual ta e bevorderingnan cu ta wordo atendi cu nan. Y si tin bevordering cu ainda no a wordo atendi, pa e sindicato informa e ministerio. E procedura ta cu ta busca conseho na DRH, unda cu unabes tin esaki, tin di bay Conseho di Minister pa haya aprobacion.

Un otro preocupacion tabata cu no tin auto. Pa 8 aña largo, nan no a haya auto. Durante e tratamento di presupuesto di 2019, a zorg pa presupuesta placa pa 3 auto. A atende cu e preocupacionnan aki, di biaha. Un otro preocupacion tabata e Personal Protective Equipment, e gear, cual ta e material cu nan mester di dje pa haci nan trabao como debe ser.

Sr. Oduber, minister di Salubridad Publico a sigui bisa cu nan a haya varios recomendacion di World Health Organisation, tocante e precaucion y tambe e materialnan cu e unit di GKMB, tin mester di dje, pa eherce nan trabao. A trece 6 recomendacion dilanti. Di e 6 puntonan aki, a cumpli cu 4 di nan. A busca un full face respirator, a cambia e tipo di respirator, a cambia e handschoen. A cambia e procedura. Loke falta ta e test di sanger y tambe e locker cu a pidi, cual no ta un problema tampoco. Aworaki ta den pleno comienso pa trata presupuesto 2020, y lo inclui esaki den presupuesto, pa atende cu esaki tambe.

Tambe tabata tin un peticion pa un gevarentoeslag, mirando cu den nan opinion nan ta haciendo un trabao peligroso, cu nan ta core risico di haya malesanan transmiti door di sangura. A manda pidi conseho pa cu esaki cerca DRH, ya cu a bisa cu sigur ta habri pa busca tur manera pa coopera cu nan. Lamentablemente, e conseho den e caso aki no tabata positivo.

P’esey ora cu tende cu SEPPA bisa cu no ta atende cu preocupacion, cu no tin atencion, nan lo tin un otro agenda, ya cu e puntonan aki ta SEPPA mes a trece esakinan dilanti. Y e puntonan aki a sinta repasa un pa un. Obviamente, SEPPA tin un otro agenda of otro punto, cu Sr. Oduber como minister, no ta conoci cu nan ainda. Kisas durante e walkout e lo haya tende di esaki.

Di momento cu a drenta gobierno, tin bon comunicacion cu e director y ta atendiendo cu cada un di e preocupacion, y e problema aki. A sinta na mesa cu SEPPA y a lo largo e mandatario no sa kico mas pa haci pa tene e sindicato contento. Durante 8 aña largo, a kere cu e sindicato no ta existi mas, ya cu no a tende mas di e sindicato, nan no a atende cu GKMB y tampoco otro dienst. Pero diripiente cu tin un otro asignatura, Sr. Marlin y Sra. Brito, cual e mandatario ta respeta, ta sali cu e argumento cu e minister no ta duna atencion na e dienst, siendo cu nan sa masha bon, cuanto atencion a duna e unit aki y no solamente atencion, pero tambe cuanto decision y accion concreto a tuma caba cu cada un preocupacion.

Si kier sali manifesta, busca un otro argumento: no ta contento cu e maneho, no ta contento cu e minister, of motibonan politico, pero no uza e argumento atencion, pasobra cu esaki t’ey te dimas, pasobra cu ta dun’e e atencion debido, pa tin un unit den DVG cu ta funciona manera mester ta.

Contrario na tur e ponencianan di SEPPA, tin cu refuta cada un di esakinan, y bisa e trahadonan cu nan por ta trankil, ya cu e mandatario tin oido di tur preocupacion. Ta atende cu cada un di e problemanan aki, manera debe ser. Y e unico discusion cu a keda ta, ta e gevarentoeslag, cu DRH a duna conseho negativo. Pero lo bay sinta na mesa cu DRH, pa splica kico ta e argumentonan, kico ta e motibonan, pakico nan a duna e conseho aki. DRH a menciona diferente motibonan y obviamente lo wak ki posibilidad ta resta pa por cumpli cu esaki. Voor de rest, e minister no ta na altura di otro problema, di otro preocupacion, cu si e lo haya sa ora cu e trahadonan walkout, cu ta sinti cu nan tin cu protesta, pasobra cu SEPPA lo ta mal informandonan, y ta na su luga, cu ta representa e trahadonan, informa e trahadonan debidamente di tur loke gobierno a bin ta haciendo pa soluciona tur e problemanan aki.

Ta na su luga, cu e trahadonan cu ta reuni cu e minister, ta transmiti e informacion na tur e coleganan. E mandatario no tin problema pa reuni cu e otro trahadonan. Pero not a intencion pa reuni cu tur e trahadonan, di cada unit, di cada departamento. Si cada trahado, pidi atencion individual, e ora ta mas leu ainda for di cas. Si esey ta e caso, aki 3 aña, ainda e lo no ta cla.

E minister ta confia cu durante e reunion tur e trahadonan aki, ta wordo informa ariba tur e decisionnan, tur e accionnan concreto cu ta wordo tuma pa resolve tur e problemanan. Pero si mester reuni cu tur e trahadonan, nan tur hunto, pa splica nan loke a wordo splica na SEPPA caba, e no tin problema. Pero SEPPA den e caso ta representa e trahadonan.

Al contrario, e grupo di trahado a manda e minister un carta expresando nan preocupacion. A dirigi e carta aki na SEPPA, pidiendo nan pa comunica esaki na e trahadonan. Pero SEPPA a bis’e pa e mes bay deal cu e trahadonan. Un rato ta deal via sindicato, otro rato cu e trahadonan. Pero no bin bisa cu e mandatario no ta duna SEPPA atencion, e ora e lo deal directamente cu e grupo di trahado preocupa. E mandatario a enfatisa, pa yega na un acuerdo pa cu ken e mester deal cun’e den GKMB y pa fiha un posicion den GKMB. Y asina trece trankilidad den e dienst.

Comments

comments