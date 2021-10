Tabata 3 siman (18 september) pasa cu Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber a haci e prome 2 entreganan den e “beroepsbeoefenaar” nan registro como profesional den cuido reconoci door di AruBIG. Dialuna e mandatario ta bolbe registra un otro persona den e registro di AruBIG y e prome dokter di cas cu ta keda registra den e AruBIG ta Dr. Geraldine Croes. Minister a indica cu esaki nan ta momentonan historico cu a tarda decadanan pa por wordo realisa. Un momento caminda ta reconoce un yiu di tera y brinde e oportunidad tambe pa e por eherse su profesion aki na Aruba por medio di un contrato cu AZV.

Minister Oduber a menciona cu Dr. Croes a haci su estudio medico na Colombia na Universidad el Bosque cu ta un di e 2 universidadnan reconoci pa AruBIG. Den esaki AruBIG ta haci uzo di e organo di accreditation CNA na Colombia na cual e Universidadnan ta ser reconoci dor di AruBIG, asina e minister ta indica. Dr Croes lo drenta den su funcion di dokter di cas diahuebs awor na San Nicolas, e lo ta remplasando di Dr Vering.

Estudionan haci ta indica cu mundo lo bay tin escasez di dokter y enfermero na aña 2030. Minister a indica cu e reto di escasez di profesionalnan den cuido ta conta pa Hulanda tambe y sin un registro propio Aruba lo keda depende di e registro di BIG pa haya nos profesionalnan den cuido. Pa e motibo aki AruBIG ta sumamente necesario pa yena tur e vacaturanan cu tin habri. Pa di e manera aki yuda pa haya mas specialista cu lo percura pa reduci e “wachtlijsten” nan cu tin.

AruBIG ta cambia henter e panorama pa esnan cu kier studia medicina caminda e studiante por studia den region na un di e universidadnan cu ta accredita pa AruBIG. Awor nan tin e opcion pa studia entre otro na Canada, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia.

Actualmente e siguiente profesionnan ta rekeri pa inscribi den e AruBIG:

• Boticario

• Medico

• Dentista

• Partera

• Fisioterapista

Entrante aña 2022:

• Enfermera

• Psicologo

• Psychiater

Diplomanan reconoci pa AruBig

E siguiente diplomanan ta ser reconoci den AruBIG:

1. Pa tur profesion, un number di BIG di Hulanda (Nederlandse BIG-nummer) y registracion como specialista den e asociacion reconoci na Hulanda (p.e. RGS pa medico). BIG registratie.

2. Pa medico alternativamente documentacion cu ta prueba cu a pasa exitosamente e “board exam” di USA (ECFMG) of Canada (Medical Council of Canada) , irespecto na unda bo persona por a studia;

3. Pa medico alternativamente e diploma di e siguiente universidadnan accredita pa medio di e organo di acreditacion SINAES na cual e siguiente Universidadnan ta ser reconoci dor di AruBIG: Universidad de Costa Rica, Universidad Latina de Costa Rica of Universidad de ciencias medicas (UCIMED);

4. Pa medico alternativamente e diploma di e siguiente universidadnan accredita dor di e organo di accreditation CNA na Colombia na cual e siguiente Universidadnan te ser reconoci dor di AruBIG: Universidad El Bosque of Pontificia Universidad Javeriana;

5. Pa dentista alternativamente e diploma di siguiente universidadnan na Costa Rica: Universidad de Costa Rica of Universidad Latina de Costa Rica;

6. Pa dentista alternativamente e diploma di e siguiente universidadnan na Colombia: Universidad El Bosque of Pontificia Universidad Javeriana.

Pa estudio local ta conta cu esnan reconoci dor di Directie Onderwijs y/of apunta dor di e Instituto di Calidad ta ser reconoci dor di AruBIG.

Un otro specialismo reconoci dor di AruBIG ta e estudio di specialismo “arts arbeid en gezondheid Aruba” duna pa e scol NSPOH di Hulanda.

Minister Dangui Oduber ta menciona di ta contento di e logro historico aki, den pasado hopi promesa a wordo haci pero no a pone accion tras di e palabranan pa concretisa y finalisa e traycto di AruBIG. Finalmente e mandatario ta gradici AZV pa kere den e proyecto di AruBIG y alabes ta desea Dr. Croes tur clase di exito den su reto nobo.

Comments

comments