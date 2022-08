Diahuebs Minister di Turismo, Salud Publico sr. Dangui Oduber a keda invita pa un reunion di shareholder na Aruba Ports Authority NV (APA). Aki e mandatario a reuni cu e director sr. Marc Figaroa y gerencia conhuntamente cu e hunta di supervision APA. Den e reunion aki e cuenta anual di aña 2021 di APA a keda presenta na e mandatario. Esaki despues di 2 aña cu no tabata facil pa APA debi na e efectonan cu pandemia a trece cune.

Minister Oduber a señala cu aña 2021 tabata un aña di recuperacion pa APA como compania estatal den comparacion cu aña 2020. Manera ta conoci na aña 2020 e pandemia a afecta entradanan di APA grandemente, ta desde juni di aña 2021 cu Aruba a ricibi su prome crusero bek y a finalisa aña 2021 cu un total di 69 calls. E mandatario a duna di conoce cu barco cruseronan ta forma parti instrumental di e entradanan cu APA ta genera como compania estatal.

No obstante cu aña 2021 su entradanan tabata menos di locual cu APA a premira debi cu a perde mitar aña na entradanan crusero, tog APA a sa di maneha su gastonan responsabel y na e mihor forma posibel. APA ta bay enfoca riba e proyecto di Port City y tambe riba e terenonan cu nan tin pa warehousing y logistica na Barcadera den aña 2023.

APA ta keda hopi positivo pa aña 2022 y e proyectonan menciona cu lo bay crea hopi cuponan di trabou cu lo bay yuda na stimula e economia di Aruba y trece placa den caha di Gobierno. Minister Oduber a duna di conoce cu Gobierno ta sostene e iniciativanan di APA pa cu e ehecucion di e dos proyectonan aki.

No obstante cu tur e retonan cu aña 2021 a trece cune, APA su cuenta anual tabata aceptabel pa e shareholder, esaki ta danki na e proactividad di APA pa mantene e gastonan abou. Minister Oduber a keda masha satisfecho cu e presentacion cu e la ricibi di e gerencia y e hunta di supervision di APA. Minister Oduber tin pleno confiansa cu APA ta bay conoce mihor añanan den futuro.