Minister Dangui Oduber: Coronavirus lo impacta turismo

E situacion economico mundial cu a wordo crea pa motibo di Covid-19 ta uno hopi serio.

Coronavirus a cuminsa fin di december 2019 na Wuhan China y na e momentonan aki gran mayoria di paisnan rond mundo tin casonan registra.

Danki Dios na Aruba te na e momentonan aki NO tin ningun caso registra.

For di varios simanan Aruba ta preparando su mes pa atende cu Coronavirus. E ta un situacion di tension pasobra e ta un virus cu ta contagia hopi liher y nos ta depende di turismo. Obviamente pais Aruba ta sigui tur e protocolnan y experto y profesional cu ta conseha gobierno tin experiencia pa atende cu brotanan.

Gobierno di Aruba ta prepara pa atende cu salud di nos communidad na promer lugar. Esaki ta loke ta mas importane cual tur instancia di cuido ta preparando nan mes debidamente.

E preocupacion cu minister Dangui Oduber tin tambe ta nos economia cu ta depende completamente di turismo.

Si nos analiza e situacion mundial na China, Japon y Italia por conclui cu Aruba tambe lo sinti efectonan economico di esaki.

Coronavirus a yega Merca y nos mercado principal cu ta New York. E tendencia mundial ta cu lo tin menos biahamento y ja caba e industria di aeroliña a pronostica un perdida di 130 biyon dollar. No solamente e industria di aeroliña lo keda afecta sino tambe e industria crusero. Gobierno di Merca ya caba a saca un “travel warning” pa mericanonan pa nan NO subi cruseronan. Consecuentemente esaki lo tin su efecto riba e industria y cantidad di bishitante crusero. Esaki tambe ta wordo monitorea y un plan ta wordo traha pa prepara riba e caida aki cu lo ta inevitabel manera situacion ta mustra actualmente.

Gobierno hunto cu ATA y APA a prepara un plan di contingencia caba cu lo wordo activa si ta necesario.

Aruba a pasa den momentonan hopi difcil den pasado cu a afecta nos turismo y economia enormemente. Por corda riba 911, Natalee Holloway y tambe e crisis financiero na anja 2008.

E crisis di Coronavirus lo tin su efectonan negativo riba turismo, nos economia, entradanan di gobierno, GDP y locual nos tur ta spera cu esaki no lo ta asina devastador pa nos economia manera cu ta sosodiendo na otro paisnan. Ta dificil anticipa e efectonan pero ta un hecho cu Aruba lo sinti esakinan.

Nos ta sigui monitorea y percura pa nos tin un plan di rescate economico pa activa esaki ora tin mester di dje cual ta di sumo importancia.

