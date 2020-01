Minister Dangui Oduber contento cu San Nicolas Visitor Information Center

Minister Dangui Oduber recien a dicidi di haci un bishita na e oficina di ATA na San Nicolas. Miho conoci como e Visitor Information Center, e oficina aki tawata un prioridad pa e mandatario aña pasa pa dune su “state of the art” new look and feel. E Visitor Information Center (VIC) na San Nicolas ta di importancia vital pa movecion di Turismo y brinda informacion na turistanan. E oficina aki tawata sera pa mas cu 1 aña y mey. Manera cu tawata tin cambio di gobernacion, conforme maneho di minster Dangui Oduber a dicidi pa renoba y activa e oficina di Turismo na San Nicolas.

Despues di un par di luna funcionando den su bachi di renobacion e oficina den luna di November y December a conta cu mas di 750 bishita di turista. Cada luna e cantidad di bishitante ta keda crece y bira mas hopi y esaki ta demostra con importante e oficina aki ta pa Turismo na San Nicolas.

E oficina ta fungi como e curason y centro di informacion pa turista na San Nicolas unda nos bishitantenan por difruta di “walking tours” y tambe por siña mas di nos dushi isla riba e television nan interactivo. Minister Oduber ta kere firmemente cu si bo añadi e instrumentonan corecto, un resultado existoso so ta di spera. Esaki ta e caso cu e VIC unda cu asta riba websitenan renombra turistanan ta laganan bon comentario di nan experiencia na San Nicolas. Danki na e vision di Minister Dangui Oduber pa cu e proyecto aki awe por wak mas movecion den San Nicolas. E mandatario lo sigi monitor e oficina aki di serca pa asina por sigi innova y asina por sigi contribui postivamente na economia di pariba di brug. Turismo ta nos forsa y e driver principal di nos economia. Minister Dangui Oduber ta convenci cu e aña aki aun mas turista lo bishita e oficina y esaki ta contribui na e desaroyo economico na San Nicolas.

