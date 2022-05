Diaranson atardi Minister di Turismo sr. Dangui Oduber a reuni cu e Airlift Committee di Aruba na aeropuerto caminda a haña un presentacion di e di dos kwartal pa aña 2022. Tur indicador ta mustra cu Aruba ta recuperando grandemente, e perspectiva ta uno hopi positivo y ta spera cu lo por recupera riba 90% di nos turismo den aña 2022.

E miembro nan di e Airlift Commitee ta:

Commitee Chair; Jo-Anne Meaux Arends, Air Service Development Manager, Aruba Airport Authority

Danguillaume Oduber, Minister of Tourism and Public Health

Joost Meijs, CEO AAA

Barbara Brown, CCO AAA

Tisa LaSorte, President and CEO AHATA

Ronella Croes, CEO ATA

Sanju Luidens, CMO ATA

Edwin Kelly, Director Department of Civil Aviation of Aruba

Minister Oduber a duna di conoce cu luna di april tabata un luna sumamente exitoso pa Aruba su turismo. Den luna di april e trafico di pasahero a surpasa 100% den comparacion cu e nivel di april aña 2019. E “Average Passenger Load factor” cu ta indica e promedio di con yen e avion nan ta yega Aruba pa e luna di april tabata 88.8% y pa e mercado di Norte Americano esaki tabata 90% cu ta 1% mas cu na april 2019. Esaki ta indica cu tin un demanda hopi halto pa Aruba como destinacion.

Minister Oduber ta premira cu e temporada di zomer binidero ta bay ta uno bastante druk di parti e mercado mericano cu ta Aruba su mercado di mas grandi. Esaki ta debi cu varios di e aeoliñanan a aumenta nan vuelonan semanal pa cu e temporada aki. Aki por mira e compromiso cu e aeroliñanan tin cu Aruba. Si mira e capasidad den asiento di e di dos (2) kwartal aña 2022 esaki ta 6% mas halto cu na aña 2019 y di tres (3) kwartal aña 2022 ta 10% mastanto cu aña 2019, esaki pa e mercado mericano.

Aruba a bay dilanti cu 6% den e di dos (2) kwartal compara cu 2019, esaki ta 16,575 asiento adicional. Si haci un comparacion cu e otro islanan, por tuma nota cu na Corsou e capasidad di asiento a baha cu 7.7% y na Sint Maarten e capasidad di asiento ta 3% menos compara cu aña 2019. Pa locual ta e capaidad den asiento pa Nassau Bahamas (-17%) y Jamaica (-20%) cu ta nos competidornan, nan tampoco a conoce un subida den asiento. Na Boneiro si a conoce un aumento di 8.7% den e capasidad di asiento pero e promedio aki ta basa di solamente 2 aeroliña.

Minister Dangui Oduber ta satisfecho con Aruba su turismo ta desaroyando, e di dos (2) kwartal ta bayendo hopi bon y e di tres (3) kwartal tambe ta mustra di bira uno hopi prometedor. Si tur cos sigui manera cu e ta bayendo AAA ta proyecta un recuperacion di 94% na final di December 2022. Ban sigui avansa hunto como pais pa como pais nos yega bek na 100 porciento di recuperacion di nos turismo compara cu aña 2019.

