Minister Dangui Oduber: Casonan ta subiendo hospitalisacion ta subiendo

Actualmente nos pais ta experenciando un subida exponencial di casonan di Covid-19 (variante delta). E situacion ta uno preocupante caminda nos a surpasa mas di 1000 caso activo. Nos a demostra cu como pais nos a logra maneha y baha e casonan activo ora nos a uni, sigui regla y mantene nos mes na protocolnan.

Un biaha mas covid-19 ta pone nos tur na prueba. Aruba tawata bayendo bon, casonan tawata abou y nos tawata den pleno recuperacion di nos turismo.

Den luna di juli 2021 nos a yega mas di 100.000 turista. Esaki ta algo excepcional den un anja di pandemia. Economia a cuminsa pick up, oportunidadnan nobo a presenta pa hopi y esaki ta yudando nos.

E variante delta no ta yega na un bon momento pero ta un realidad cu nos mester deal cune y nos ta convenci cu nos lo sa di sali padilanti. Gobierno ta haciendo su parti pa cuida salud di nos hendenan y na mes momento purba mantene e balansa entre salud y economia. E no ta algo facil pa haci y ta rekeri esfuerzo di no solamente gobierno sino di cada un ciudadano pa nos por sali for di e situacion cu e aumento di casonan di e variante delta ta pone nos. E ultimo simanan tin varios cancelacion di turistanan.

Di ora e vacuna a yega Aruba nos a pone hopi enfasis riba e importancia pa tur hende tuma e vacuna. Nos ta mira awe con e vacuna ta dunando resultado. Esnan cu ta wordo hopsitalisa mayoria di nan (88%) no ta vacuna. Esnan cu a tuma e vacuna por wordo contagia pero e vacuna ta ofrece e proteccion necesario. Vacuna no ta algo nobo. Pa anjas nan tin varios vacuna cu a yuda combati diferente virus y e vacuna aki tambe a wordo disenja pa nos por contrala y combati Covid-19.

Nos a bisa desde un principio cu nos no ta obliga ningun hende tume pero si ta recomenda awor mas cu nunca pa mas hende tuma esaki. No tin otro solucion awor aki cu ta e vacuna. E data cu tin disponibel ta demostra cu e vacuna ta yuda proteha esnan cu a tume. E grafico aki ta ilustra con importante e vacuna ta. No ta cuestion di forza of obliga ningun hende pa tume pero e data ta demostra e realidad.

84% di esnan hospitalisa NO ta vacuna

93% di esnan den ICU NO ta vacuna.

Ban cuida nos mes y ta consiente di e importancia di e vacuna pa nos por logra sali di e situacion aki.Bai vacuna si ainda bo no a hacie.

Nos tur tin e deseo pa nos por sigui biba normal. Pa nos por yega eynan nos mester vacuna mas hende na Aruba. Como minister encarga cu salud nos ta urgi tur esnan cu pa un motibo of otro ainda ta duda den e vacuna, pa bai vacuna.

Comments

comments