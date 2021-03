Minister Dangui Oduber: Capacidad di asiento y load factors di avionan pa luna di maart y di dos kwartaal 2021 ta mustra positivo

Despues di 1 aña di pandemia di Covid-19 hopi di nos ta anhela pa e pesadia aki por pasa. Hopi di nos kier nos bida di antes bek y kier bolbe na normalidad. E pandemia aki a causa hopi danjo den tur sentido. Ta pesey nos ta haciendo tur loke nos por pa por logra vence e pandemia aki.

E enfoke di minister Dangui Oduber ta dirigi riba maneha Covid-19 na e mihor forma posibel, percura pa vacuna mas hopi hende posibel muy especial nos grandinan mas liher posibel pa despues por focus riba nos recuperacion di nos turismo.

Aruba ta respondiendo y nos ta vacunando 1% di nos populacion pa dia. Tin mas cu 31.000 persona cu ja caba a registra pa tuma e vacuna. Nos mester mantene e ritmo aki pa nos por scapa mas bida, evita cu mas hende ta wordo hospitalisa y percura pa nos por progresa.

Turismo como nos economia pilar economia a cai den otro dese 13 maart 2021. Den luna di juli 2020 nos a habri nos fronteranan bek pero nos tawata consiente cu e recuperacion lo tuma su tempo. E pandemia aki a hiba nos casi 30 anja atras pa loke ta cantidad di bishitantenan stayovers. No obstante tur e retonan cu tin Aruba ta keda demostra cu nos ta un pais resiliente, nos ta un producto di calidad y pesey nos ta convenci cu nos lo bounce bek.

Nos a desaroya un bin protocol pa nos bishitantenan, nos a introduci PCR testing obligatorio, nos a introduci Aruba Health App, Covid insurance y Aruba Health and Happines code. Tur esaki pa percura pa e turista por sinti su mes safe y sigur na Aruba.

Aruba ta wordo mira como un destinacion cu protocolnan stricto, cual ta brinda confiansa cerca e posibel bishitantenan cu nos isla ta un isla sigur pa pasa nan estadia. Asina Aruba ta sigui ta halto den e demanda loke ta ofrece optimiso pa maart y pa e di dos kwartaal di e aña aki!

Nos ta optimista pa e lunanan cu ta sigui mirando e capacidad di aiento cu aerolineanan mericano a pone pa Aruba. No solamente esaki sino nos ta constata tambe cu e “loadfactors” pa Aruba cada vez ta subiendo. Pa luna di maart 2021 nos ta proyectando 42.000 bishitante y esaki ta u crecemento substancial den comparacion cu lunanan januari y februari 2021.

Pa e di dos kwartaal e proyeccionnan ta mustra cu e crecemento lo re-anuda atrobe apesar di e prome dos luna di aña 2021 unda a mira hopi reto. Aruba lo conta cu un total di 343.950 asiento aereo di cual 285.589 ta for di nos mercado principal cu ta Merca. Aki e crecemento lo ta proyecta di ta entre 23% – 46% pa e di dos kwartaal compara cu prome kwartaal di 2021.

Nos tin e conviccion y e confianza cu nos lo por yega e scenario optimista cu ATA a proyecta. Minister Oduber kier a gradici tur e partnersnan den turismo, ATA, AAA, APA y AHATA pa tur e esfuerzo y cooperacion brinda pa hunto yuda Aruba sali for di e pandemia aki. Turismo ta nos forza y nos futuro lo briya bek minister Oduber a termina bisando.

