Durante encuentro y entregamento di e corporate plan 2024 cu a wordo presenta pa Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a confirma cu desde 2017 e maneho y strategia di Minister Dangui Oduber y su team di ministerio di turismo, ta uno firme y ta dunando resultadonan satisfactorio pa loke ta yegada di turistanan di calidad.

Ultimo 6 añanan nos por a mira resultadonan positivo cu aumento di 12% di bishitantenan stayover. E tourism receipt tambe ta wordo usa pa midi cu Aruba ta ricibi turistanan di calidad. E tourism receipt a aumenta cu casi 60% locual ta ilustra cu turistanan cu ta yega Aruba ta esunnan cu ta trece hopi entrada pa nos economia.

Pa loke ta trata e desaroyo actualmente di mas hotel pa Aruba, Minister Dangui Oduber kier pone enfasis of miho dicho ‘set the record straight”, asina clarificando cu su maneho ta dirigi riba un turismo di calidad y un desaroyo sostenibel. Tur e hotelnan of condominio cu ta den construccion ta loke a hereda di e gobierno anterior. For di un lista di Directie Infrastructuur en Planning (DIP) di terenonan cu a wordo otorga sea den optie of erfpacht pa construi hotel of condominio por nota cu gobierno anterior a compromete pais Aruba cu construccion di mas di 7000 camber. E ta un reto pa bay reduci na un cantidad sostenibel conforme e maneho di boutique hotels.

E unico proyecto hotelero cu a ricibi un permiso bou di e maneho di Gabinete Wever Croes ta e hotel na San Nicolaas, “Secrets Hotel”. E hotel aki ta merece e atencion pa motibo cu tin espacio pa construi esaki y ta e prome hotel den historia den e area di Seroe Colorado cu lo tin un spinoff economico grandi pa e area aki.

Minister di Turismo, sr. Dangui Oduber kier un biaha mas enfatisa cu su maneho ta keda dirigi pa trece turistanan di calidad na un manera responsabel, balansa y sostenibel pa nos pais Aruba, unda cu por carga pa generacion cu ta bin.