Diabierna Minister di Turismo y Salud Publico Sr. Dangui Oduber a reuni cu Sr. Raymond Gradus di CAFT conhuntamente cu e delegacion y conseho di minister na bestuurskantoor. Despues di e reunion aki CAFT a tene un rueda di prensa caminda a reconfirma e tremendo maneho cu e mandatario a sa di hiba den turismo y salud.

Aruba ta conociendo un cresemento economico di 13.9% pa aña 2021 y pa aña 2022 ta proyecta un cresemento di 7%. Comparando e cifranan aki cu por ehempel Corsow cu tin crecemento di 0.5% nos mester ta hopi orguyoso di e crecemento aki.

E indicacion di cifra nan aki ta basta halto y prometedor.

Den reino tur pais tin wowo ariba Aruba mirando cu Aruba ta e unico pais cu a sa di recupera asina liher. Aruba a surpasa tur proyeccion haci door di tur e socionan den turismo. Na prome instante a ser bisa cu Aruba lo bay yega bek na e nivel di 2019 te na aña 2025.

Den e luna di december 2021 Aruba lo bay surpasa e 100% di recuperacion den comparacion cu luna di december 2019 cu tabata un aña record pa turismo na Aruba. Den e siman di pasco Aruba ta SOLD OUT, es decir tur hotel y apartament lo ta yen. Minister Oduber no tabata tin un tarea facil pa maneha dos cartera cu tabata esnan mas afecta door di e pandemia.

E mandatario a sa di balansa e economia cu e salud di nos comunidad. Danki na su maneho Aruba tabata un di e prome paisnan na mundo cu por a habri su frontera y cuminsa cu e proceso di recuperacion mas pronto cu tabata posibel. CAFT a reconoce e trabounan haci den turismo pero esaki no tabata por ta posibel sin e plan nacional di vacunacion, pa cual Minister Oduber tambe a keda elogia.

Minister Dangui Oduber ta bay sigui traha duro conhuntamente cu tur e socionan den turismo pa Aruba por ta bek na 100% di recuperacion. Sigur minister Oduber kier a gradici tur e partnersnan den turismo cu ta ATA, APA, AAA y AHATA pa e esfuerzo en conhunto di traha hunto pa e recuperacion. Tambe tur colega minister pa nan apoyo den esaki. Turismo ta keda e driver principal di nos economia.

