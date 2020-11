Minister Dangui Oduber: Bo ta oposicion pasobra bo no ta sostene e coalicion, Pero bo no por ta oposicion contra Pueblo!

Dialuna henter dia parlamento di Aruba a debati riba e presupuesto suppletorio 2020. Un di e presupuestonan di mas importante den historia di nos pais considerando cme situacion cu pais Aruba ta aden actualmente. Un presupuesto cu mester percura pa tin placa pa fase, loonsubsidie, midden klein bedrijf, voedsel pakket y tur otro aspecto cu ta importante pa pais keda draai.

Remarcabel y condenabel ta e hecho cu fraccion di AVP a vota contra pueblo ayera den reunion. Nan a vota contra pa esnan cu ta pasando den momentonan hopi dificil keda haya Fase, Loonsubsidie y voedsel pakket. Nan a vota contra pa companianan haya e e ayudo di midden- en klein bedrijf.

Nos ta lamenta profundamente cu fraccion di AVP a scohe pa hunga politica partidista y vota contra pueblo. Condenabel e hecho cu no a pensa riba esnan cu ta pasando den momentonan dificil pa motibo di e pandemia. Nos a spera cu lo tin boluntad politico y madurez politico pa pone diferencianan politico un banda y for “once” scohe pa Aruba y su hendenan.

Esaki no a sosode y un biaha mas a keda demostra cu partido AVP ta keda busca tur manera pa boycotea Aruba.

Nos como gobierno a presenta un vision cu un perspectiva pa futuro. Nos ta convenci cu e pilar economico nobo cu nos lo explora nos lo sali mas fuerte t resiliente di e crisis aki.

Bo ta oposicion pasobra bo no ta sostene e coalicion, Pero bo no por ta oposicion contra Pueblo! Bo ta bayendo den mal caminda, ora bo no por distingui e diferencia minister Dangui Oduber a termina bisando.

