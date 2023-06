Dialuna mainta Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber conhuntamente cu Minister di Enseñansa y Deporte sr. Endy Croes y dr. Busari a bishita Colegio Sagrado Curason. Esaki ta e scol ganado di e Weganan Escolar cu a tuma luga algun tempo atras. E scol aki ainda no ta forma parti di e programa di Scol Saludabel pero si ta aplica un bida saludabel na su alumnonan.



Ministerio di Salud Publico ta e iniciador di e programa di Scol Saludabel. Minister Oduber sigur ta sostene e programa aki cu ta wordo realisa conhuntamente cu Ministerio di Enseñansa y Ministerio di Asuntonan Social.

E programa di Scol Saludabel ta forma parti di e Plan Nacional di prevencion di malesanan no transmisibel. Minister Oduber ta kere firmemente den campañanan di prevencion, mas aun ora e ta cuminsa na nos muchanan cu ta e futuro di mañan.

Pa es motibo e mandatario a presenta na Colegio Sagrado Curason cu brochure nan educativo y informativo pa e muchanan. Pa asina nos muchanan tene na cuenta kiko nan ta consumi y tambe e importancia di haci actividadnan fisico manera ehercicionan diario of practica deporte.

Actualmente tin 10 scol cu ta participando activamente na e programa Scol Saludabel, Minister Oduber ta keda optimista cu pronto lo bay logra e meta pa haya participacion di tur e scolnan na Aruba den e programa aki.

Minister Oduber kier a gradici y docentenan y e alumnonan di Colegio Sagrado Curason cu a sa di ricibi su persona calurosamente. Tambe ta gradici Colega Minister Endy Croes y dr. Busari cu a compaña nos na e scol y comparti informacionnan importante.

E meta ta pa tin un comunidad mas saludabel, mas consciente di loke nan ta consumi y mas participativo na actividadnan deportivo. Un comunidad saludabel lo resulta den un comunidad mas vital y mas productivo.