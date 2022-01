Prome cu siman sera Minister Dangui Oduber tin e grato noticia pa anuncia cu entrante 3 februari 2022 e barco crucero AIDASol lo cambia nan protocol y tur turista mag di baha for di e barco pa bishita Aruba libremente.

E siman aki a habri unda Aruba Ports Authority (APA) a informa Minister Dangui Oduber cu na un manera informal, e crucero AIDASol, lo ta tumando e decision pa cambia su operacion pa uno den “bubble”. AIDASol ta splica cu nan decision pa haci nan operacion den un “bubble” ta cu nan ta ariba un itinerario di 40 dia, unda nan a sali di y ta regresa Europa. Pa e barco por drenta Europa bek, tur hende abordo mester ta Covid free. Pa cu esaki a dicidi di haci e itinerario den un bubble pa asina minimalisa e risico di contagio y proteha tur esnan abordo, esta pasaheronan y tripulacion.

Di biaha a actua y den e ultimo 2 dianan aki, Aruba Ports Authority (APA), Aruba Tourism Authority (ATA) hunto cu Ministerio di Turismo tabata den comunicacion cu AIDA pa analisa kico lo por haci. Pa e port of call di awe no por a logra nada mas. Pero a confirma cu pa e next call lo normalisa cu turista nan por baha di e crucero libremente.

Esaki sigur ta bon noticia pa tur e taxistanan, tour operators y Aruba su comercio.

Pa esnan cu no sa “bubble” kiermen, na cualkier parada di e crucero unda por baha na tera, pasaheronan mester keda den nan bubble. Esey nifica cu exploracion di nos isla den forma independiente no ta posibel. Esey kiermen cu tur cos, for di baha di e crucero y cana rond na waf y hasta pa book un tour mester sosode via e linea crucero mes. E pasahero por scoge solamente for di diferente tournan regla adelanta.

