Aruba su economia a crece cu aproximadamente 16,2 porciento durante e promer trimester di 2022 compara cu e promer trimester di 2021. Minister di Turismo y Salud Publico ta orguyoso di por anuncia cu e crecemento aki a ser stimula debidamente por medio di un recuperacion fuerte den e sector turistico. E aumento trimestral di e Producto Bruto Domestico (PBD) a sa di mantene su trajecoria di crecemento desde e di dos trimester di 2021.

Banco Central di Aruba (BCA) a publica “State of the Economy”, cual ta un publicacion cu ta duna un bista di e desaroyonan economico local y internacional pa e promer trimester di 2022. Den e publicacion aki por nota e crecemento extenso den turismo.

E cantidad total di turista y e cantidad total di anochi di turista ta refleha e aumento den actividadnan turistico, cual a conduci na desaroyonan positivo den sector hotelero y den ingreso turistico. Segun e publicacion, den e prome trimester di 2022 Aruba a ricibi un total di 233.666 turista, cual ta confirma un aumento di 108,0 porciento compara cu e promer trimester di 2021. E cantidad total di anochi di turista ta casi e dobel compara cu e promer trimester di 2021, jegando na un nivel di 1.828.141 anochi. E aumento di 62,2 porciento den e tasa di ocupacion di hotel y e crecemento den e promedio di tarifa diario pa US$ 355,39 a incrementa te na un subida di 161,7 porciento den ingreso hotelero pa cambernan disponibel den e promer trimster di 2022. Na mesun momento e ingreso turistico total – manera ta ser midi den ingreso turistico y registra den e balansa di pago a subi cu 92,0 porciento te na Afl. 874,8 miyon.

Minister di Turismo y Salud Publico Sr. Dangui Oduber ta satisfecho di mira un crecemento asina primordial den turismo caminda cu hopi turista a yega nos isla. Esaki nan ta zorg pa hopi trabou den sector di hospitalidad y turismo. Manera e publicacion ta indica, Aruba ta recuperando y progresando, Turismo ta keda e driver principal di nos economia y Sr. Oduber lo sigui hasi su maximo esfuerzo pa diversifica y fortifica e pilar economico aki.