Diaranson mainta Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber a reuni cu director di AZV sr. Edwin Jacobs encuanto e entrega y presentacion di e cuenta anual di AZV aña 2021. Minister Oduber ta satisfecho cu AZV ta haci entrega di nan cuenta anual dentro di e tempo stipula. Aña 2021 tabata un aña cu a trece hopi reto cune pa cu AZV, mester a haci uzo di e “5 wave model” pa por a reduci e gastonan di AZV y cumpli cu exigencia di gobierno hulandes.

Den e raportahe por a tuma nota di un reduccion di gastonan den e transmisionnan medico di AZV.

Den e cuadro di e plan nacional di prevencion AZV ta trahando riba reforma nan gastonan pa garantiza un fondo di AZV sostenibel. Na e momentonan aki AZV tin hopi reto pa mantene un fondo cu ta sostenibel pa futuro. Importante pa bisa ta cu den cuadro di transparencia AZV ta compartiendo tur informacion cu e veld medico na Aruba. Un di e retonan cu AZV tin ta e hecho cu e poblacion di Aruba ta pasando den un “dubbele vergrijzing”, tambe mester tene na cuenta cu Aruba su poblacion no ta esun mas saludabel.

Minister a señala cu mester tuma accion en conhunto pa hiba un bida mas saludabel, pa percura pa cuida nos salud un poco mas y pa enfoka mas riba prevencion. Minister Oduber ta convenci cu sigur Aruba lo mira e resultado di esaki den algun aña y esaki tambe lo contribui pa tin un fondo di AZV mas sostenibel.

Esaki ta pa den futuro nos tur por keda haci uzo di AZV, AZV ta un Seguro medico general cu ta cubri un cobertura hopi amplio den comparacion cu paisnan desaroya den mundo. Minister Oduber a señala cu esnan cu ta biba na Aruba mester ta orguyoso di tin un seguro manera AZV. Na paisnan desaroya den mundo mes no tin un seguro medico general cu ta cubri e cobertura cu AZV ta cubri. Azv ta cubri tur persona cu ta inscribi na e registro di censo cual ta hopi particular asina e mandatario a trece dilanti.

Minister Oduber ta satisfecho di e trabounan cu sr. Jacobs ta haciendo den AZV. Mas importante ta cu AZV ta sostene e vision y maneho di Ministerio di Salud Publico completamente, esaki ta pa enfoca riba e prevencion. Minister Oduber ta sigui traha pa mehora e calidad di cuido y servicio na Aruba no obstante tur e retonan.

