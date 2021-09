Minister Dangui Oduber: Awor cu Lotto pa Deporte a caba cu deporte “nan” kier culpa gobierno pa esaki!

Pa 4 aña largo Canadian Bank note y dirigentenan di fundacion lotto pa deporte a boycotea e maneho di minister Dangui Oduber. Pa 4 anja largo no kier a duna deporte ni 1 florin extra pa yuda deporte. Minister Oduber hiba un lucha fuerte contra dirigentenan di Fundacion Lotto pa deporte y a purba di tur manera pa haya mas fondo pa deporte. No solamente a purba cu fundacion lotto pa deporte sino a purba tambe na varios ocasion cu Canadian Bank Note. A sinta na mesa cu nan, a splica nan y purba renogosha e contracto entre Fundacion Lotto pa deporte y Canadian Bank Note cu ta uno cu NO ta na beneficio di deporte.

Di anja 2012 pa anja 2019 Canadian Bank Note a gana 87 miyon florin di ganashi. E share cu deporte a ricibi den e 7 anjanan aki tawata 28 miyon.

Awor para keto un rato y puntra bo mes si e reparticion aki ta uno husto?? E causa pa haya mas placa pa deporte a trata na bringa y lucha pe. Tur manera a ser busca pa deporte por haya su fair share y mas placa pa por mehora facilidadnan y infrastructura. Ora a aserca Canadian Bank Note pa busca espacio pa renogosha e contrato pa haya un reparticion mas husto pa deporte, E contesta di e grupo canades tawata cu nan ta willing pa contribui mas pero gobierno mester autoriza sportsbetting pa nan. Cu otro palabra, percura pa garantiza mas entrada pa nan, pa nan por contribui mas na deporte.

Pa awe mi lesa cu e actual director Tuitt cu a wordo nombra contra tur regla di bon gobernacion ta culpa gobierno y kier insinua cu si tin cambio di maneho deporte lo haya mas placa. Awor cu nan a caba di manda e fundacion bancarota, perhudica deportistanan, perhudica deporte ainda e tin e curashi di culpa gobierno pa su mal maneho y negligencia pa cu deporte.

E director di Lotto no kier cumpli cu obligacion di e fundacion y kier keda forza pa kita aun mas placa di deporte. Tawata 27 juli 2009 pasa cu gobierno a presta e fundacion lotto pa deporte 17 miyon florin pa construccion di 3 facilidad deportivo cu e acuerdo cu e fundacion lo mester cuminsa paga e debe aki bek den anja 2020.

Mi ta cita kiko e acuerdo ta bisa:

For di anja 2009 tawata conoci cu e promer pago di e prestamo di gobierno haci na Fundacion Lotto pa deporte lo mester tuma lugar 27 juli 2020. Esaki no ta ningun sorpresa pa ningun partido. Gobierno di Aruba a duna Lotto 11 aña largo e tempo pa pensa con e ta bai paga e prestamo aki bek.

No hunga wega awe y haci cu ta pa via cu gobierno ta cobra e fundacion lotto deporte loke esaki debe gobierno, cu tin menos placa pa deporte.

E director di Lotto ta bisa cu Lotto no ta bancorota pero na mes momento e NO kier cumpli cu e acuerdo di paga gobierno bek!

Nos ta lamenta profundamente cu Lotto ta keda insisti pa abusa di deporte y keda sin cumpli cu nan debernan y obligacionan y kier busca tur otro culpabel sin wak nan mesun maneho e ultimo anjanan aki. Fundacion Lotto pa deporte (FLPD) y Stichting Sportsubsidie Aruba (SSA) tin un acuerdo cu tur anja FLPD tin cu traspasa 4 miyon florin pa SSA. Den anja 2020 FLPD NO a cumpli cu esaki y a traspasa solamente 2.5 miyon florin di e forma aki kitando 1.5 miyon florin for di deporte cu e excusa cu nan mester paga gobierno (cual ta un acuerdo y condicion cu mester cumpli cune).

E signatura di e gobierno nobo lo mester percura pa Lotto y Canada cumpli cu gobierno, cumpli cu SSA y paga loke nan debe na deporte pa tur e anjanan cu nan a goza di bon entrada. Un gobierno cu ta traha pa Aruba y deporte lo mester cumpli cu esaki.

Comments

comments