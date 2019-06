Minister Dangui Oduber atendiendo cu preocupacionnan na Hospital

Diahuebs mainta den conferencia di prensa Minister di Salubridad Publico sr. Dangui Oduber a elabora riba tur e preocupacionnan cu tin den pueblo riba tema di hospital. E Minister a duna un splicacion amplio riba su maneho, anuncio di con e raad van bestuur nobo di hospital lo bira, e proyecto di construccion di hospital y tambe a papia riba e holo di diesel cu tin den e hospital.

Raad van bestuur

Minister Dangui Oduber a splica cu tin hopi preocupacion den hospital y ta pa e motibo aki mester bin cambio nan urgente di con hospital ta wordo maneha. “Na e momentonan aki hospital tin 3 posicion habri den e raad van bestuur, 1 presidente, 1 director medico y 1 director financiero. Manera ta conoci aña pasa na december e hunta di supervicion a retira e director financiero sr. Teo de Kool y na e momentonan ey sr. Ezzard Cilië so a keda den e raad van bestuur com e director medico y esun engarga cu e maneho diario di hospital. E raad van bestuur ta wordo controla door di e hunta di supervision cu ta consisti di 7 persona di cual Gobierno tin 2 miembro, locual cu nos no ta diacuerdo cune pasobra e autoridad cu bo ta desea di tin como Minister den e hunta di supervision ta hopi limita”, asina e mandatario a trece dilanti. Minister Oduber a sigui bisa.

Minister Oduber a duna di conoce cu e ta lamenta cu e hunta di supervision a tarda hopi luna pa por yena e posicion di director di financiero como cu esaki ta un posicion hopi importante den e maneho di hospital. Minister a haci un palabracion cu e hunta di supervision pa yena e posicion aki lo pronto posibel y nan ta bay haci esaki tambe, pa otro siman e vacatura lo sali den publicidad cu lo mester keda yena no mas tarda cu 3 luna di tempo. Minister a sigui bisa cu sr. Cilië su contract ta termina fin di aña aki y cu a pidi e hunta di supervision pa no extende esaki. Na mes momento e mandatario a instrui e hunta di supervision pa saca un vacatura riba e posicion di presidente tambe cu lo mester keda yena no mas tarda cu 4 luna di tempo. E presidente tambe lo mester fungi den futuro como presidente y director medico pues e raad van bestuur lo consisti di solamente 2 persona.

Spoed Eisende Hulp

Un di e cambio nan cu Minister Dangui Oduber kier trece ta den e tempo di espera cu tin na SEH. Un di e ophetivo ta pa reduci e tempo cu un pashent ta warda pa haya un ayudo di emergencia. Minister Oduber a splica cu a haci un investigacion y den e investigacion aki sali hopi sugerecia di con lo mehora e tempo di espera na SEH. Un di e sugerencianan tabata pa muda e huisartsenpost di eagle pa e new medical office, esaki a wordo haci caba. Awor aki lo amplia e orario, actualmente esaki ta di 6 or di atardi pa 10 or di anochi. Un di e problemanan mas grandi cu tin den She awor aki ta cu e “eerste lijn” no ta funcionando. E investigacion a mustra cu casi 80 porshento di e casonan di persona cu ta acudi na SEH no ta rekeri ayudo di emergencia. E pashentnan aki ta bay SEH pa motibo cu nan no tin e acceso na nan dokter di cas. Minister a menciona cu lo bay apunta un persona cu lo bay duna e atencion na tur e puntonan di sugerencia cu a sali afor di e investigacion pa asina mehora e servicio. Pa implementa tur e sugerencianan hospital ta keda esun engarga pa ehecuta esaki nan segun e mandatario.

Proyecto construccion di Hospital

Otro reto cu e Gobierno aki a econtra ta e proyecto di construccion di hospital unda tur cos cu por a bay malo a bay malo. Minister a duna di conoce cu na e momentonan aki ya caba tin un “budget overrun” di mas di 110 miyon florin adicional. Na e gasto di retraso so Gobierno mester bay paga alrededor di 20 miyon florin. E mandatario a menciona cu na momento cu e tabata den oposicion a trece tur e preocupacionnan aki dilanti y kiko lo bay sosode cu e proyecto y awe e mandatario ta haya rason. Minister Oduber a bisa cu lo bay haci un investiigacion pa investiga tur e desicionnan robes cu a wordo tuma y ken lo bay para responsabel pa esaki. E mandatario a splica cu actualmente tin un “blame game” caminda SOGA ta punta dede riba hospital y hospital ta punta dede riba SOGA, nuin di dos kier para responsabel. E mandatario a splica cu nan ta den e ultimo fase pa yega na un acuerdo cu esnan cu lo bay haci un investigacion. Lo bay investiga e destaho publico y tambe e “scope of work” di unda masha hopi gasto adicional a sali. Aki ta unda a lubida e camber di operacion, sala di radiologia, sala di micro biologia y mucho mas, total un 15 detaye a wordo lubida. Pesei tin tur indicacion cu e cosnan aki a wordo haci deliberadamente, paso deliberadamente so un hende por lubida un camber di operacion, e mandatario a expresa.

Holor di diesel

Minister Oduber a splica cu ya caba e investigacion a wordo haci y tur cos ta indica cu loke mester wordo haci ta saca e boiler for di e edificio di hospital. Minister a menciona cu e ta kere cu na Aruba ta e unico pais cu tin un boiler di diesel den un edificio di hospital. Minister a bisa cu a manda un carta pa SOGA unda a pidi nan pa aloca e fondonan necesario pa saca e boiler for di e edificio pa asina alivia e molester cu a wordo ocaciona door di ubica e boiler den e edificio. E Boiler ta afecta e operacion di e hospital, e ta afecta e salud di e trahadornan, e ta afecta eedificio y pesei esaki mester wordo saca lo mas pronto cu ta posibel. Minister Dangui Oduber a expresa cu su persona ta para na banda di e trahador y ta comparti nan empase.

Finalmente Minister Dangui Oduber a menciona cu dentro di 4 luna Hospital lo tin su raad van bestuur nobo cu lo trece cambio grandi den e maneho di hospital y trece e cambionan cu e maneho di Ministerio di Salubridad Publico kier wak den e hospital.

