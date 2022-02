Diamars atardi Minister di Turismo y Salud Publico Sr. Dangui Oduber a reuni cu e CEO di ATA Sra. Ronella Croes y CEO di AHATA Sra. Tisa LaSorte. Den e reunion aki Minister Oduber y partnernan mas importante den turismo a comparti y discuti riba e “exit strategy” di e pandemia. E reunion tabata uno hopi productivo caminda ATA y AHATA a duna nan apoyo na e enfoke aki pa na un forma responsabel sali di e pandemia aki. E obhetivo principal ta pa en conhunto enfoka completamente riba recuperacion di Aruba su turismo.

Manera ta conoci algun siman atras Minister Oduber den un conferencia di prensa a menciona cu na un manera responsabel Aruba lo mester sali di e pandemia, kita tur e medidanan y hiba un bida mas normal, Minister a yama esaki e “exit strategy”. Despues di e conferencia di prensa Minister a trece esaki dilanti den e Conseho di Minister y tambe na e Crisis Team, despues di deliberacionnan Crisis Team a bay di acuerdo pa Aruba Sali di e pandemia na un manera responsabel.

Minister Oduber a haye di sumo importancia pa discuti e exit strategy cu ATA y AHATA mirando e hecho cu e luna di januari tabata malo pa nos turismo, esaki no a wordo premira mescos cu tampoco a premira e efectonan di e variante di Omicron. Pa e motibo aki Minister Oduber a dicidi di sinta cu e dos partnernan mas importante den e industria turistico. Di e manera aki mira kiko tur gobierno hunto cu su partnernan por haci pa por atrae mas bishitante den e temporada di “high season” aki. E temporada di “high season” ta sumamente importante pa e industria paso ta den e temporada aki tur e hotelnan, restaurantnan y tiendanan ta haci nan ganashi pa nan por cubri pa lunanan despues cu tin menos ocupacion segun Minister Oduber.

Minister Oduber a sigui bisa cu Aruba ta bendiciona cu den temponan normal e ocupacion di e cambernan ta riba di 85%. Naturalmente door di e pandemia Aruba a bay 20 aña atras, pero desde juni 2020 Aruba a cuminsa cu e proceso di recuperacion pero esaki ta bay gradualmente segun e mandatario. Den aña 2021 e proceso di recuperacion a bay hopi bon caminda a sera aña 2021 cu un recuperacion di nos turismo di 72% den comparacion cu aña 2019. Esaki sigur ta hopi remarcabel teniendo na cuenta cu e pandemia ainda tey presente. No obstante Aruba a demostra un resiliente enorme y a recupera na un manera formidabel.

Durante e reunion cu ATA y AHATA a discuti tambe kiko ta e strategianan, flexibilisacionnan y kiko mas por wordo haci pa sigui flexibilisa y suavisa e medidanan. Esaki ta specialmente na nos aeropuerto pa asina nos facilita tur e turistanan cu ta bin Aruba. Pa haci e proceso aki uno mas facil pa e turista por drenta Aruba, segun Minister Oduber ya caba tin varios pais a tuma e pasonan aki y pesey e mandatario kier a scucha kiko ta e pensamento di ATA y AHATA riba e “exit strategy” aki. Ya caba a kita basta restriccion di e biaheronan americano. A cuminsa acepta e antigen test, a cambia e PCR test di 24 ora pa 72 ora, a implementa tambe cu entrante 3 di februari e biahero americano cu tin un “booster shot” no mester haci ningun test mas na aeropuerto. Tur esaki Minister Oduber a haci pa stimula nos turismo pa asina Aruba ricibi mas turista.

Finalmente Minister Oduber ta gradici tur e partnernan cu ta yuda y duna nan esfuerzo den proceso di recuperacion di nos turismo.

