Minister Dangui Oduber: Aruba un biaha mas ta pionero y trendsetter den facilita e biahero

Minister di Turismo, Salubridad Publico y Deporte sr. Dangui Oduber ta contento con Aruba un biaha mas ta sobresali como pionero y trendsetter mundial den inovacion. Gobierno y ATA a yega na un acuerdo cu e compania di Jet Blue caminda lo bay facilita tur nan biaheronan cu ta yega desde e destinacion di Boston na Aruba como lo reduci nan tempo di espere den aeropuerto drasticamente.

Diamars a tuma lugar e prome vuelo di Jet Blue desde Boston cu a haci uzo di e “CommonPass digital health pass”. Esaki ta un app cu e biahero mester download riba su cel prome cu e biaha caminda e por prueba cu su test di COVID ta negativo. Cu e “CommonPass digital health pass” akin a momento cu e biahero yega Aruba e ta para den un liña preferencial na migracion na aeropuerto y tampoco mester bolbe haci un test di covid na Aruba tanten cu su test ta haci maximo 72 ora prome. Di e manera aki ta reduci e tempo di espera di nos turistanan den aeropuerto dunando nan un experencia mas agradabel na yegada na nos isla. Tambe e ta trece un extra seguridad den biahamento en general.

E “CommonPass digital health pass” ta hopi similar cu e “Aruba Health App”, tur dos ta traha directamente cu e fuente di esnan cu ta duna y controla e PCR Test di COVID. Por ehempel na Aruba bo ta haya bo resultado directamente for di e laboratorio cu ta controla e test. “CommonPass” a sera partnership cu 2 compania cu ta haci e test di COVID na cas of na aeropuerto, esta e compania Vault y XpresCheck.

Minister Oduber a indica cu Aruba semper a promove biahamento sin stress na yegada y na salida y awor un biaha mas den bon cooperacion cu Jet Blue y e “CommonPass”, Aruba un biaha mas ta lidera mundo atraves di tecnologia y innovacion pa restaura un bes mas e confiansa den ambos e clientenan y e biahamento. Minister a señala cu awor esaki ta solamente for di Boston pero e idea ta pa haci esaki for di New York tambe y acerca mas aeroliña pa haci mescos. Esaki lo trece cune cu tur turista biahando pa Aruba lo experencia con lihe e proceso ta tuma pa drenta Aruba mientras cu nan tin nan trakilidad cu nan a cumpli na un manera sigur cu tur e criterianan pa drenta Aruba.

Minister Oduber ta convenci cu mescos cu e “Aruba Health and Happiness Code” a duna e turista un sentido di siguridad pa biaha pa Aruba, di e mesun manera e “CommonPass digital health pass” tambe lo hacie. Tur dos ta bay sirbi como puntonan importante di mercadeo cu ta mustra e turista cu Aruba ta un destinacion sigur pa cu COVID-19. Esaki ta Aruba su aña di recuperacion y esakinan ta e maneranan cu Aruba ta bay recupera su turismo y su economia bek.

