Diabierna anochi Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber tabata presente na e revelacion di e di #103 KLM Delfts Blue House. Gobernador Suplente sr. Agustin Vrolijk tambe tabata presente y a hiba un bunita discurso den e ceremonia oficial cu a tuma lugar na e Museo Arkeologico di Aruba.

E KLM Delfts Blue House ta casnan replica miniatura di casnan na Hulanda traha di porcelano. Den conexion cu cumplimento di 103 aña di existencia di e aerolinea Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM), nan a revela cu e cas miniatura #103 lo ta replica di e cas di mayornan di sr. Boy Ecury. Aruba ta bira asina e di dos pais despues di Curacao cu ta haya un cas miniatura cu no ta un replica di cas na hulanda, na Curacao esaki ta e famoso cas di Penja. Esaki sigur ta un honor y e ta mustra e lasonan fuerte cu tin entre Aruba y KLM.

E casnan miniatura a cuminsa wordo traha na aña 1952 y ta wordo regala na pasaheronan cu ta miembro di KLM ful rond mundo. E casnan miniatura di KLM semper ta replica di sea cas of edificio cu tin interes historico y artitectura special. Durante vuelo KLM ta reparti mas di 800 mil cas miniatura pa aña na nan miembronan y pasaheronan cu a caba di casa of tin un aniversario. Awor e ultimo edicion cu ta e cas di mayornan di sr. Boy Ecury cu ta nos heroe nacional di segunda guera mundial tambe lo wordo reparti cu personan rond mundo.

Minister Dangui Oduber ta contento cu Aruba ta haya e oportunidad pa ta parti di algo asina bunita y significante. E cas miniatura di famia Ecury sigur lo sirbi como heramienta di mercadeo pa Aruba den exterior. Masha danki na KLM y masha pabien na Famia Ecury.