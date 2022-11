Diaranson tabata un dia cu hopi movecion turistico pa nos centro di cuidad segun Minister di Turismo Sr. Dangui Oduber. E ta yena bo di satisfaccion pa por mira nos waf yen di barconan crucero. Aruba ta ricibi un otro First Call di un mega crucero den e caso aki di Harmony of the Seas di Royal Caribbean Cruiselines. Conhuntamente cu e barconan crucero di Celebrity Reflection y Enchanted Princess tabata tin mas di 10 mil turista crucero diaranson riba Aruba. Esaki sigur ta refleha cu nos recuperacion ta den ful swing.

Locual ta hopi positivo pa Aruba ta cu den henter e ruta di e barco crucero, e porta di Oranjestad ta esun caminda mas ora (15 ora) e lo keda staciona. Esaki ta nifica cu e pasaheronan aki lo tin mas ora pa nan aporta na aruba su economia.

E barco aki por acapara 6687 pasahero, tin un total di 16 piso y ta midi 363 meter di largo. Tambe Harmony of the Seas ta nabega uzando 30 porciento di gas LNG cu ta hacie mas amical pa nos medio ambiente.

Cu esaki ta keda demostra cu e vision di Gobierno di e preparacionnan cu a wordo haci riba nos waf ta dunando su frutonan. A haci inversionnan grandi di 14 miyon florin pa Aruba por haya e tugboat Colorado pa por yuda e mega cruceronan aki nabega drentando nos waf. Aruba Port Authority a inverti 1.6 miyon florin pa realisa e trabaonan di coba y hasi limpi (draga) 100 meter bao di laman na waf, pa asina logra haya e profundidad di entre 12 pa 13 meter bek. Tur esaki nan ta preparacionnan cu a wordo haci pa por a ricibi e prome mega crucero aki, asina Minister Oduber a trece dilanti.

Minister Dangui Oduber ta kere firme den e recuperacion di Aruba su turismo y economia. Pesey Gobierno ta haciendo tur lo necesario pa sigui stimula nos economia.