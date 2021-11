Diahuebs mainta Minister di Turismo y Salud Publico Sr. Dangui Oduber conhuntamente cu Sr. Yuri Feliciano cu ta e Project Manager di Aruba Health App System (AHA) a reuni cu e Manager di e organisacion di SITA aki na Aruba Sr. Mauricio Pazzara. Den e reunion aki a papia tocante e proyecto cu a cuminsa na april di aña 2020 entre SITA y AHA cu por cierto tabata un gran exito. Tambe a papia riba kiko lo bira e siguiente fase di e proyecto.

SITA ta un compania multi nacional di informacion y tecnologia. Tambe SITA ta e programa mas uza rond mundo den industria di avacion, nan ta ta provee servicionan di IT y telecomunicacion na e aeropuertonan y aeroliñanan rond mundo, por ehempel e sistema cu ta wordo uza pa “check-inn” pasahero ta di SITA.

E parti di mas importante ta cu e programa di SITA ta garantisa siguridad y privacidad total di tur e usuarionan atraves di un sistema cu ta verifica e credencialnan di cada usuario. E manera cu esaki lo funciona ta, por ehempel na momento cu bo haci bo test di COVID esaki ta bay atraves di e laboratorio pa bo AHA y e ora esaki ta keda verifica pa SITA. E manera di e proceso aki ta un hopi sigur y e usuario por tin trankilidad cu su informacion medico ta keda den privacidad.

E desaroyo nobo aki lo bay facilita henter e proceso di entrada na Aruba pa e pasaheronan. E pasaheronan ya no mester warda mas pa nan resultado di e PCR test wordo acepta y e upload di e certificado di e test ta keda pa pasado.

Minister Dangui Oduber a kibra tur barera den innovacion pa locual ta trata controlnan di salud na frontera atraves di AHA cu a haci e proceso na Aruba su frontera esun di mas lihe den henter Caribe. E innovacion di AHA a haci cu Aruba a haya e atencion di socionan manera VFS Global, Common Project y SITA. E a percura pa mehora e relacion existente cu Estados Unidos caminda New York y New Jersey a mustra hopi interes. Aruba tabata e prome den Caribe y Americas pa habri su frontera uzando Certificado di Corona digital.

