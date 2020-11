Minister Dangui Oduber: Aruba su trabounan haci riba NCD’s a keda reconoci pa WHO y PAHO

Minister di Salubridad Publico Sr. Dangui Oduber ta satisfecho cu e reconocimento di WHO (World Health Organization) y PAHO (Pan American Health Organization) haci na Ministerio di Salubridad Publico y gobierno di Aruba. Aruba ta wordo reconoci internacionalmente pa PAHO y WHO pa su maneho di prevencion y su “national multi-sectoral action plan for NCD’s 2020-2030”.

NCD’s (non-communicable diseases) ta encera malesanan manera cancer, diabetes, cardiovascular, stroke y respiracion cronico. Tur e malesanan aki ta pisa hopi riba e gastonan di AZV, por ehembel diabetes ta ocaciona cu bo riñon nan ta stop di funciona optimal y conscuentemente bo lo mester dialysa. Un pashent cu ta dialysa tin un costo di 100 mil florin anual pa AZV y tur e malesanan aki por a wordo preveni.

PAHO y WHO ta sumamente satisfecho di e adelantonan di gobierno pa cu maneho di prevencion den salud. Plan Nacional di Prevencion di Salud a wordo traha pa enfoca riba e malesanan di NCD’s, un programa pa Aruba cu sosten di PAHO. E meta tras di e plan aki ta pa preveni e malesanan aki pa asina a lo largo por baha gastonan di AZV considerabelmente.

E mandatario a splica cu su vision ta pa promove un miho cuido medico pero tambe un miho calidad di bida pa e poblacion di Aruba. Pa realisa e vision aki tabata importante pa bin cu un plan nacional preventivo riba e NCD’s. Pa añanan nos systema di cuido medico ta inverti den medicamento y e costo di esaki ta keda aumenta mas y mas. Y esaki ta un otro motibo pakiko e gobierno aki a compromete su mes na duna atencion real na e parti preventivo, asina e Minister a trece dilanti.

Minister Dangui Oduber a gradici e delegadonan di PAHO, dr. Taraleen Malcolm y Ms. Nicola Taylor. Tambe e Minister a gradici su departamento cu ta DVG y tur stakeholders cu haci esaki un realidad. E mandatario a expresa cu e ta sumamente satisfecho di a cumpli cu un otro punto den e programa di gobernacion.

Comments

comments