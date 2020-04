Minister Dangui Oduber: Aruba mester cuminsa prepara pa e “normal nobo” di bida

Covid-19 a cambia mundo completo, nunca nos por a biba pensa cu algo asina lo pasa cu mundo y tambe na Aruba. Ken por a biba pensa cu nos lo sera nos fronteranan ja caba pa mas cu 6 siman. Ken por a biba pensa cu nos no tin ningun turista pa mas cu 6 siman. Ken por a biba pensa cu 95% di comercio ta sera pa simanan largo caba.

Covid-19 ta cambia nos manera di biba completo y nos mester bai ahusta y adapta na e “normal nobo” di bida.

Ta importante como minister di salud pa nos prepara nos communidad pa e normal nobo di nos bida. Nos ta preparando guidelines pa tur sector pa di e forma aki gradualmente poco poco nos cuminsa bai bek na normalidad. Nos tur ta sinti e necesidad pero logicamente nos tin cu haci esaki na un manera mas responsabel posibel. Nos mester percura pa nos tin guidelines, mester percura pa nos tin e transmission di e virus bao control, mester percura pa casnan di cuido tin tur mechanismo di prevencion, y tambe consientiza communidsd di e normal nobo di bida. Scolnan, oficinan y negoshinan essencial y no essencial mester prepara nan medidanan di prevencion.

E normal nobo aki ta trece cune cu disntsnciamento social ta instrumental den nos bida. Mester keda mantene distancia di 2 meter na tur momento. Labamento di man cu habon of hand sanitizers ta bira un obligacion cada rato mishi cu un hende of obheto. Prevencion den salud ta bira hopi importante.

Nos mester bai focus riba prevencion den salud. Hiba un bida mas saludabel, haci mas ehercicio y movecion. Tur departamento, tur comerciante y tur ciudadano mester bai tene cuenta cu e normal nobo di bida aki.

Esaki ta e unico forma cu nos por pensa di bai bek na normalidad gradualemente. E ta bira un disciplina nobo. Nos no lor bai saluda otro dunando man mas. No por brasa otro manera tawata custumber. Tanten cu no tin un vacuna nos mester adapta ma e lifestyle aki.

Nos mester ta consiente cu esaki ta e unico manera cu nos por keda mantene e transmission hopi abou of te hasta elimina e transmission cual obviamente ta nos deseo.

Mi ta convenci cu nos pueblo por haci esaki y hunto nos lo logra surpasa e temponan di mas dificil di nos humanidad. Cu e “normal nobo” aki nos lo por reactiva nos economia.

