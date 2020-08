Minister Dangui Oduber: Aruba lo cuminsa haci pre order di vacuna

Durante conferencia di prensa diaranson anochi minister Dangui Oduber a atende cu e topico di vacuna pa Covid-19. E topico cu tin henter mundo pendiente desde comienzo di anja 2020 ora Covid-19 a bira un pandemia. Nos tur tawata sa cu desaroya un vacuna no lo ta facil y esaki lo tuma hopi tempo. Henter mundo ta den espera ta riba e noticia ki dia un vacuna ta wordo aproba pa usa y tambe ki tempo e lo ta disponibel.

Aruba naturalemente ta siguendo tur e desaroyonan hopi di serca y ta den bon contacto cu Hulanda cual lo duna cooperacion pa esaki na momento e vacuna bira disponibel.

Departamento di salud publico (DVG) a tene un reunion cu PAHO (pan american health organization) riba e tema di vacuna. Paho a informa departamento di salud publico cu na e momentonan aki tin 6 diferente vacuna den ultimo fase di desaroyo cual sigur ta un noticia sumamente positivo pa mundo y Aruba. Nan ta conseha Aruba pa cuminsa haci e pre order awor aki caba pa evita cu ora e vacuna ta disponibel nos no logra haya esaki.

Tur pais ta wordo conseha pa cuminsa order minimo 20% di nan poblacion. Nos a dicidi caba cu nos lo bai order mas cu esaki considerando cu gran parti di nos poblacion ta un verouderde populatie, tin vegrijzing y tin hopi persona cu malesanan cronico.

E grupo cu ta bin promer na remarke ta:

Dunadornan di cuido

Esnan riba 65 aña di edad

Esnan cu malesanan cronico

Paho a informa nos cu nos tin cu haci nos order promer cu 15 september y nos lo haci esaki tambe. E ta costa placa y nos lo busca e manera pa financia esaki.

Nos ta keda conseha esnan cu tin symptoma so bai test.

Si bo no ta sinti symptoma nos no ta conseha pa test. Tuma contact cu bo dokter di cas of e number 2800101 unicamente si bo tin symptoma.

Nos kier sigui pidi cooperacion tambe di communidad pa sigui tur e protocolnan, bisti bo mask tur caminda, mantene distanciamento social, laba man frequentemente y cana tur caminda cu bo hand sanitizer.

Hunto nos lo bai logra atrobe!

Comments

comments