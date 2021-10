Diahuebs mainta a tuma lugar e firmamento di un Memorandum Of Understanding (MOU) entre Ministerio di Salud Publico y Borstkanker Stichting Bevolkingsonderzoek Aruba (BOB). Esaki a sosode den cuadro di e plan nacional multisectoral di prevencion di NCD’s. E acuerdo aki cu Minister Dangui Oduber a firma ta haci posibel pa intercambia datos entre Ministerio di Salud Publico y BOB haciendo uzo di e Aruba Health App (AHA), cu lo bin na vigor entrante e fecha di 1 di januari 2022.



Door di haci uzo di e AHA lo haci cu e trabounan ta bay na un manera mas eficiente y tambe ta mas facil pa yega na e comunidad den cuadro di prevencion di malesanan cronico. Den e caso di stichting BOB esaki ta nifica cu nan lo por haci deteccionnan na tempo di cancer di pecho pa asina trata esaki na tempo y preveni posibel complicacionnan.

E AHA ta bay percura pa hisa e nivel di servicio pa cu e cliente, pronto via bo cellular mes bo lo por haci invitacion y tambe traha un cita pa haci screening na Stichting BOB. Via e portal di e AHA e cliente di BOB lo haya acceso na BOB su sistema digital y asina por haci su afspraak pa screening. Di e manera aki e cliente tin mucho mas transparencia, e cuido ta netamente den bo man atraves di e Aruba Health App.

Minister a señala cu screening di cancer na pecho na tempo por evita complicacionnan a largo plaso cu por tin hasta morto como consequencia. Ta hopi importante pa ta na tempo ora ta trata di bo salud pesei Minister Oduber ta keda zorg pa trece e tipo di innovacionnan aki cu ta facilita e comunidad di Aruba.

E mandatario a elogia e trabounan cu e stichting ta haciendo den cuadro di prevencion y tur locual cu nan ta hacienda pa cu e cuido di e comunidad di Aruba. Minister Dangui Oduber kier a gradici DVG y Sr. Lucas cu ta e voorzitter di Stichting BOB, esaki ta mustra cu trahando hunto bo ta logra.

