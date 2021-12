21 di December a sali den noticia di Hulanda, noticiero NOS, cu Gemeentelijke Gezondheids Diensten (GGD) a cambia e methodo con Hulanda ta administra e vacuna. E methodo a wordo adapta mesun cos cu di Aruba. Pa Minister di Salud Publico Sr. Dangui Oduber esaki no a cay di sorpresa mirando tur e bon reaccion cu Aruba a ricibi for di Hulanda pa cu e plan nacional di vacunacion.

Segun e noticiero hulandes NOS, antes tawata usa e methodo ‘priklijn’, unda e persona ta jega sinta den un hoki, caminda cada hoki tin su mesun prikker (e nurse cu ta administra e vacuna). E methodo aki tawata mas pa atende persona nan individual. Pero awendia e no ta asina mas, actualmente GGD ta uzando e mesun methodo cu ta ser uza na Aruba pa administra e vacuna. Pues nan ta uza un sala grandi caminda e prikker ta pasa cu su garoshi di stul pa stul y administra e vacuna. Segun e noticiero e manera aki ta tuma mucho menos tempo cu ta hacie mas eficiente, consecuentemente e ta subi e capasidad di e cantidad di personan cu por wordo geprik riba un dia.

No ta menciona nuin caminda den e noticiero cu e methodo a ser copia for di e plan nacional di vacunacion di Aruba pero sigur e ta yena bo di satisfaccion pa mira GGD di Hulanda haci mesun adaptacion cu ta sosodiendo na Aruba caba, segun Minister Oduber.

Por wak e link di NOS na: https://nos.nl/video/2410358-ggd-prikt-in-utrecht-anders-een-prikweiland

