Minister Dangui Oduber: Aruba a recupera 79% di su turismo den luna di mei 2021 compara cu mei 2019

E enfoke principal di minister Dangui Oduber durante e pandemia tawata dirigi riba maneha Covid-19 na e mihor forma posibel,cuida salud di nos hendenan, tuma decisonnan fastioso y dificil y presenta e solucion cu ta e vacuna. Minister Dangui Oduber kier a percura pa vacuna mas hopi hende posibel muy en special nos grandinan mas liher posibel pa despues por enfoka riba nos recuperacion di nos turismo y economia. For di momento cu na december 2019 a bira conoci cu e promer vacunanan di Pfizer y Moderna lo subi mercado, mi a sinti e urgencia pa prepara Aruba y busca mas vacuna posibel. E pandemia a haci nos tur hopi danjo y na momento e solucion a presenta su mes, ta mi deber y obligacion pa haci uso di e oportunidad aki.

Minister Dangui Oduber a demostra liderazgo, a demostra firmeza y dinamismo pa tin un de mihor programmanan di vacuna di henter mundo. Awe nos ta mira cu e vacuna ta dunando e resultado cu nos tawata buscando. Aruba ta na e segundo lugar di henter mundo entre e paisnan cu mas a vacuna nan populacion.

Awor a yega e momento pa nos sigui flexibilisa, sigui suavisa e recobra nos libertad bek. Nos mester recupera nos turismo, nos economia y nos pais bek.

Aruba su turismo ta progresando y esaki ta danki na e vision cu minister Dangui Oduber tawata tin. Aruba ta un di e tiki paisnan den henter mundo cu a conoce solamente 1 lockdown. Desde luna di juli 2019 nos a habri nos fronteranan bek y gradualmente nos a bini ta recupera nos turismo.

Luna di april 2021 tawata un luna hopi bin caminda nos a registra 58.000 turista pero luna di mei 2021 a surpasa tur expectativa. Luna di mei 2021 lo sera cu mas di 70.000 turista y esaki ta un recuperacion di 79% den comparacion cu mei 2019. Nos enfoke ta awor aki nos turismo cu ta nos unico pilar economico. Nos ta mira cu aerolinea an americano a auementa nan cantidad di asiento pa Aruba, e occupacion di avionan ta rond di 70% caba y e cantidad di placa cu turistanan ta laga atras ta mas hopi cu e mesun temporada anja 2019. No solamente esaki ta noticia hopi alentador sino e hecho cu den luna di juni 2021 nos ta bai ricibi nos promer barco crusero desde cu e pandemia a cuminsa. Minister Dangui Oduber tawata tin un vision hopi cla y tawata determina pa saca Aruba for di e crisis y e ta demostrando cu e por. E cifranan ta sumanente positivo y lo keda bira mihor.

Mi ta sinti asina contento y orguyoso cu Aruba a responde na e yamada pa vacuna y nos ta sintiendo e resultado di esaki. Aruba ta bayendo den bon direccion , casonan ta bahando, cantidad di persona hospitalisa ta bahando, menos hende fayeciendo y nos turismo recuperando. Tur esaki ta danki na e hecho cu mas y mas hende ta vacunando. Nos a demostra cu nos tin e curason na e lugar correcto, nos a maneha e pandemia y speed up e vacunacion.

Comments

comments