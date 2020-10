Minister Dangui Oduber: Aruba a baha e cantidad di casonan activo bao di 300 (287) y 0 pashent den ICU

Minister Dangui Oduber ta hopi satisfecho con e situacion di Covid-19 ta na e momentonan aki. Esey no ta kita cu nos tur mester keda cu nos focus y disciplina.

Desde 4 augustus 2020 y pa varios simanan e second wave a bin duro y cu hopi froza. E tawata simanan pisa cu hopi tension pa Aruba y no tawata facil pa ningun di nos. Nos a mantene focus y cu curashi y determinacion nos a bin cu un strategia y a pone metanan concreto nos dilanti.

E strategia tawata dirigi pa reduci e cantidad di contagionan mas liher posibel. Banda di esaki nos a bisa cu nos lo preveni y combati clusters.

E metanan cu nos a pone nos dilanti tawata:

reduci e cantidad di personan cu ta wordo interna pa Covid-19 na HOH

Percura pa nos por mantene nos capacidad di ICU

Percura pa nos reactiva reguliere y electieve zorg

reenforza departamento di salud publico

reenforza e team pa bron en contacten onderzoek

reenforza e team pa control riba isolacion

introduci multa pa esnan cu no mantene nan mes na protocol

reenforza e team di taskfroce bedrijven pa mas control riba negoshinan

baha e cantidad di casonan positivo pa dia na un averahe di 30 caso of menos

Baha e cantidad di casonan activo bao di 400 caso activo

Cu e strategia aki y hunto cu e metanan cu nos a pone nos dilanti nos a tuma tur e decisionan necesario pa por ehecuta nos strategia y logra e metanan. Banda di esaki nos a tuma varios medida necesario pa nos por logra controla y maneha e situacion mihor.

Awe nos por ta satisfecho cu e resultado di nos startegia y metanan. Awe nos a logra baha e cantidad di casonan positivo pa dia rond di un averahe di 19 caso positivo pa dia. Nos a logra baha a cantidad di casonan activo te na 287 caso activo.

Esaki ta un esfuerzo di tur hende cunta biba riba e pais aki. Tur hende cu a sigui e protocolnan y a mantene nan mes na disciplina.

For di un averahe di 141 caso nobo pa dia awor nos ta rond di 19 caso nobo pa dia.

Di 1600 caso activo 4 siman pasa awe nos ta bao di 300 caso activo y nos ta na 287 caso activo. Sigur, esaki ta trece un tiki alivio cune pa nos tur considerando cuanto caso activo nos tawata tin na cierto momento y tambe cuanto caso positivo a wordo registra na Aruba. E positivity rate tambe ta bahando.

Awe hospital tin 5 persona riba afdeling y 0 den icu pa promer biaha despues di hopi simanan.

E resultado aki NO a bin di su mes, Esaki ta resultado di un esfuerso en conhunto; di medidanan tuma pa e Crisis team di Gobierno y nos Pueblo cu a coopera pa adopta un actitud cu mas disciplina pa sigui e reglanan pa combati e virus y evita cu ta sigui plama. Sin lubida esnan cu ta traha den cuido cu a haci un excelente trabou, masha danki na boso commitment y esfuerzo.

E situacion unda nos a yega aki ta bisa nos cu e ta costa hopi dia, hopi esfuerso, hopi placa y hopi cupo di trabao pa contene e virus, scapa bida y scapa sufrimento.

Sinembargo pa e plama y bira un menasa pa nos poblacion especialmente pa esnan mas vulnerabel y tambe perhudica nos bienestar, e por tuma djies un descuido di un of mas hende.

Nos mester realisa cu E virus aki ta bai keda pa algun tempo mas. Nos mester sigui mantene consistentemente e cantidad di casonan di infeccion abao y stabil bao di 30 caso of menos pa dia. Esaki ta e unica manera pa scapa bida y percura la economia por draai. Loke nos a haci pa baha e cantidad, mester bira nos custumber, e actitud cu diciplina y respet pa otro mester bira normal.

Nos ta bibando temponan remarkable cu nos mester pensa mas profundo kiko e Calamidad aki ta bisando nos.

E clave ta: Mester sigui actua cu respet y diciplina pa cuida bo mes y otronan, ora cu tur hende haci mescos, nos tur ta cuida otro! Esey ta e clave por manentene e balansa. Como comunidad nos mester ta UNI y actua UNI pa vence e Covid-19 y cuminsa recupera nos bienestar y futuro.

E reglanan di laba man frecuentemente, no mishi cu man na bo cara sin cu bo a laba man promer segun e regla, mantene distancia aunque bo tin tapaboca bistir, bisti bo tapaboca na tur lugar paden, tosa den bo braza y no den bo man. Wak cu kiko bo ta mishi y lab abo man despues. Den bo auto percura pa bo tin hand sanitizer. Haci menos bishita, no mas cu 6 hende. Cada un di boso mantene distancia di otro.

Nos ta na otro cruzada importante. Nos a logra reduci e contagionan na un nivel acceptabel. Nos a cuminsa suavisa medidanan. Esaki no kiermen nos mester bai celebra, al contratio nos mester ta mas gefocused cu nunca pa loke a sosode cu e secind wave no ripiti su mes. Esaki kiermen cu si nos mantene disciplina nos por cuminsa recupera nos economia y turismo mas liher. Nos ga bai drenta high season, e temporada di mas importante pa Aruba su economia.

Descuido di nos comportacion lo conduci na aumento di casonan, aumento di casonan lo conduci na medidanan y esaki lo conduci na menos entrada, menos trabou y consequencianan serio pa salud mental.

Nos kier sigui biba, pero pa sigui biba nos tur mester ta consiente cu e mester ta otro tanten e vacuna no yega. Mi ta convenci cu nos por, Aruba su pueblo ta un pueblo reziliente. Hunto nos por control’e y Uni nos ta vence.

Aruba ta conta cu bo!

Comments

comments