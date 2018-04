Minister Dangui Oduber ariba Deporte y Lotto durante tratamento di presupuesto 2018.

Diahuebs mainta, den presencia di Minister di Turismo, Salubridad y Deporte Sr. Dangui Oduber hunto cu Minister Andin Bikker y Minister Glenbert Croes, Parlamento di Aruba a cuminsa trata e presupuesto 2018. Un presupuesto cu mester a wordo trata dia 1 di September 2017 door di gobierno anterior cu a faya di cumpli cu esaki. Durante e reunion aki tur e parlamentarionan a haya e oportunidad pa dirigi palabra na e ministernan presente y hasi nan preguntanan cu ta concerni e diferente carteranan. Loke tabata di remarca tabata e continuo ausencia di e parlamentarionan di fraccion di AVP. Mirando e hecho cu durante e reunion a trata tres ministerio cu tin carteranan cu peso sumamente grandi, a spera cu e fraccion di AVP cual ta consisti di ex-ministernan cu “experiencia” lo a bin cu hopi pregunta pero esaki no tabata e caso.

Durante reunion diferente parlamentarionan a sa di duna nan sosten na Minister Dangui Oduber muy especialmente den e area di deporte caminda por a mira cu 8 aña largo deporte no a haya atencion debido. Sr. Alan Howell di fraccion di POR a duna 100% sosten na nos Minister di deporte pa cualkier decision cu e mandatario tuma na bienestar di deporte. “Un deportista mas ta un delincuente menos”. Di parti fraccion di MEP Sr. Edgard Vrolijk a elogia nos Minister di deporte pa su bunita proyecto di ballpark. Den 8 aña no a mira un proyecto asina. “Un atleta no por core cu placa den su cartera, e mester core cu speransa den su curason y soño den su cabes”.

E vision di Minister Dangui Oduber ta pa inverti mas placa den deporte, mantene e facilidadnan deportivo, construi facilidadnan y yuda tur e federacionnan pa asina deporte haya su lugar back den nos comunidad. Pa 8 aña largo gobierno anterior a lubida ariba deporte y a permiti Lotto pa Deporte hasi mal uzo di tur e entradanan cu ta wordo genera pa Lotto pa Deporte perhudicando nos deportistanan. Awe e facilidadnan no ta wordo manteni y e hunta di directiva ta cobra e suma di 600 mil florin pa aña.

Placa ta bai na paga abogadonan, pa camara di seguridad pa miembronan di directiva, pa huur edificio di nan mes y pa nan mes biaha rond di mundo cu placa cu mester a bai pa nos deportistanan. Loke ta mas di lamenta ta con e director di Lotto mes, esta Sr. DiStefano Wernet ta involucra den e mal maneho aki. Minister Dangui Oduber a divulga cu e director actual cu tabata miembro di e hunta di supervision di Lotto pa Deporte, tin un compania di accounting. E mes ta duna su mesun hunta di directiva servicio di accountancy, esta di relatonan financiero. Te ainda minister ta warda riba e ultimo 4 relatonan financiero. Minister a mustra en grande pruebanan caminda Director di Lotto Sr. DiStefano Wernet mes ta paga na su mes persona y e ta firma pa ricibi esaki, locual ta condenabel. Sr. Wernet a cobra den su totalidad 218 mil florin den apenas 9 luna. Ministerio di Deporte a dirigi un carta na directiva di Lotto informando cu esaki ta bai contra tur etica. Ta sumamente tristo con e gobierno anterior a sostene e tipo di practicanan aki.

