Minister Dangui Oduber: Aña 2018 tawata un di e miho añanan den historia di Turismo pa Aruba

Minister Dangui Oduber ta sumamente content y alabes orguyoso cu e cifranan cu a wordo registra pa aña 2018 pa loke ta trata Turismo di nos pais. Turismo ta keda nos unico pilar economico y e driver principal di nos economia. Danki na turismo tin progreso economico y danki na turismo miles di persona na Aruba tin un entrada pa asina por mantene nan famianan. Aña 2018 por wordo considera un di e miho añanan de historia di Turismo pa nos pais. E cambio por wordo sinti den Turismo y tur e indicadornan ta papia pa nan mes.

Manera ta conoci e situacion economico na Venezuela no ta esun di miho na e momentonan aki y esaki a conduci cu Venezuela ya no mas ta nos di dos Mercado. Pa añas nos tawata ricibi un gran cantidad di turistanan Venezolano cu tawata contribui grandemente na nos economia. Esaki poco poco a bai disparciendo y aña 2018 e Mercado aki ya no mas ta esun di dos mas importante. No obstante esaki nos Turismo a demostra di ta keda uno fuerte y a mira un crecemento hopi grandi for di e Mercado norte americano.

Nos prome Mercado, esta esun di merca ta keda uno solido y sostenibel. Un crecemento di cantidad di pasahero for di merca a wordo regristra y esaki sigur a contribui na un desaroyo sumamente positivo pa cu nos Turismo.

E indicadornan di hotel tambe a demostra un desaroyo alentador. E REV PAR, cu ta un di e indicadornan hopi importante pa midi e calidad di turistanan cu ta bin nos pais e registra un crecemento di double digits. E REV PAR na Aruba ta den e top 5 nan den Caribe. Banda di esaki e “Average Daily rate” tambe a demostra uno positivo y entre e mas halto den Caribe.

Un indicador cu sigur ta midi e calidad di turistanan ta e cantidad di placa cu e turista ta laga atras. Mescos cu ta e REV PAR y e “average daily rate”, e cantidad di placa cu turistanan ta laga atras tambe a crece.

Maneho di minister Dangui Oduber ta dirigi riba turistanan di calidad y tur e echonan di aña 2018 ta duna di conoce cu e maneho di aña 2018 a duna su fruto y e resultadonan ta bisto.

Turismo crusero a registra un aña record. Nunca antes den historia di pais Aruba e registra un cantidad di 815.000 pasahero crusero. Un aña sumamente exitoso pa Turismo crusero y mas cu logico esaki tambe a yuda contribui na nos economia.

Minister Dangui Oduber sigur kier a gradici tur e empleadonan di ATA, tur e empleadonan di APA N.V, AAA N.V, AHATA, tur e empleadonan cu ta labora den e industria turistico y tur esnan cu a haci aña 2018 uno asina exitoso.

Turismo ta nos forza, ban proteha esaki, ban keda brinda e miho servicio y trato na nos turistanan y ban haci esaki uno duradero.

Comments

comments