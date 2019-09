Minister Dangui Oduber: Acuerdo entre Aruba y Amsterdam ta pa mehora e experencia di biahe di nos bishitantenan

Diaranson atardi Aeropuerto di Aruba a implementa un proceso nobo door di un acuerdo di nivel di seguridad entre “Aruba Airport Authority” (AAA) y “The Directorate of Civil Aviation of Aruba” (DCA) caminda ta trece posibilidad nobo y mas eficiente pa pasaheronan cu ta pasa transito na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix desde “Amsterdam Schiphol Airport”. E acuerdo aki lo facilita tur pasaheronan di transitoprocedente di Amsterdam cu na nan yegada na Aruba ya no mester bolbe pasa door di e procedimento di seguridad. Lo permiti e pasaheronan di transito y nan ekipahe pasa sin problema pa nan proximo vuelo sin pone den peliger e seguridad. Actualmente tin dos aerolinea cu ta bulando pa Aruba esta KLM cu ta bula 7 biaha pa siman y TUIfly cu ta bula 5 biaha pa siman. Aruba ta ricibiendo un averahe di 12500 pasahero mensual for di Amsterdam di cual un averahe di 6300 pasahero ta pasa di transito na Aruba tur luna. Minister Dangui Oduber ta sigura comunidad cu e cambio aki no lo afecta den ningun manera e parti di seguridad di nos aeropuerto. Prome cu DCA a bay di acuerdo, nan a tene un audit riba Amsterdam Schiphol Airport su staff, training, procedura, ekipo, mantenimento, documentacion y a tuma medidanan pa garantisa e cu cada pasahero y ekipahe keda na un forma steriel. Esaki sigur ta un desaroyo positivo pa nos aeropuerto cu ta sigi busca forma pa facilita nos bishitantenan cu maneranan pa biaha mas eficiente entre aeropuerto y otro paisnan segun e mandatario. Aruba su aeropuerto ta un di esun di mas druk den nos region, tin 29 diferente aerolinea operando cu ta contribui na mas di 2.5 miyon pasahero pa aña. E ta importante pa nos bishitantenan haya un experencia agradabel na momento cu nan bishita nos aeropuerto asina Minister Oduber a trece dilanti. Minister Oduber a sigui bisa cu e idea ta pa sigi trata na yega na mas acuerdonan similar cu otro aeropuertonan. Finalmente Minister Dangui Oduber ta gradici Sr Joost Meijs CEO di AAA y Sr. Edwin Kelly director di DCA

pa haci e acuerdo aki realidad.

Comments

comments