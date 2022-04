Diahuebs Parlamento di Aruba a trata e presupuesto di Ministerio di Turismo y Salud Publico cu ta bou encargo di Minister Dangui Oduber y diabierna den oranan di mainta esaki a keda aproba. Diahuebs tabata un dia largo den Parlamento pesey na final di e segunda tanda e Presidente di Parlamento a schors e reunion y a continua cu e votacion diabierna mainta. Den e reunion di presupuesto Minister Oduber a contesta un total di 138 pregunta por escrito y un otro 150 pregunta mas durante e reunion cu a keda haci pa e miembronan di Parlamento.

Turismo

Aruba su mercado mas grandi di turismo ta Estados Unidos, di aki nos ta ricibo mayoria di nos turistanan. Minister Oduber a elabora riba e plan di diversificacion di nos turismo, es decir habri rutanan nobo den otro mercadonan. Den Estados Unidos mes lo bay sigui diversifica cu rutanan for di Colorado, West Coast y Mid West. Den e mercado Europeo lo enfoca pa habri rutanan for di Gran Britania, Italia y Switzerland. Den e mercado di Latino America lo bay purba habri mas rutanan directo for diferente Estado den Colombia.

Minister Oduber Oduber a duna un splicacion amplio di tur e proyectonan cu tin pa turismo, a papia di e Masterplan di Sero Colorado cu ta e embeyecimento y mehoracion di e areanan di Baby Beach y Rodgers Beach. Baby Beach Waterfront ta bay cuminsa cu fase 2 y Rodgers Beach ta bay cuminsa cu fase 1, tambe tin e proyecto di renobacion di e trapi na Rodgers Beach. Proyecto di Boardwalk Malmok ta bay cuminsa cu su fase 3.

Tin e proyecto di Bushiri “Shorline”, aki ta bay extende e beach di bushiri door di pone mas santo blanco, e proyecto aki ta parti di henter e proyecto di Port City. Minister Oduber a papia riba e proyecto di Gateway 2030, a splica cu door di e pandemia hopi proyecto a keda stagna pa motibonan financiero, esaki a haci cune cu diferente proyecto mester a wordo haci den diferente fase, esaki tabata e caso pa Gateway 2030 tambe.

Ta bay restaura e pier/toren dilanti Rui Hotel pa haci esaki mas sigur na momento cu pesonanan ta haci uza di esaki. Tin e proyecto di mountain bike trail, aki ta bay contrui un pad specialmente pa e entusiasmanan di e deporte aki, di e manera aki nos ta desaroya nos mercado di di eco-tourism pa e mercado niche. Ya caba a cuminsa cu e proyecto di barinan di sushi cu ta special pa reciclahe den e area di eagle beach, ta bay percura pa bin mas di e tipo di barinan aki pa tene nos beachnan limpi y Alaves ta bon pa nos medio ambiente.

Minister Oduber a menciona cu tur e proyectonan aki ta sigui e reglanan segun e Sustainable Development Goals (SDG’s). Tur proyectonan aki ta crea e spinoff effect den nos economia creando cuponan di trabou pa nos hendenan. Tur ta proyectonan cu ta eleva nos producto Aruba pa nos keda competitivo cu otro islanan den region pa locual cu nos tin pa ofrece na nos bishitantenan.

Salud Publico

Den e cartera di Salud Publico Minister Oduber a elabora riba su maneho cu ta basa riba prevencion. Pa prome biaha den historia Aruba nos tin un plan nacional di prevencion riba malesanan NCD’s cu ta aproba pa Pan American Health Organization (PAHO). E plan nacional di prevencion ta un plan extenso cu e meta pa baha e cantidad di malesanan NCD’s bou e poblacion di Aruba. E ta un plan pa a largo plaso yega na un fondo di AZV mas sostenibel.

NCD’s ta encera malesanan manera cancer, diabetes, cardiovascular, stroke y respiracion cronico. Tur e malesanan aki ta pisa hopi riba e gastonan di AZV, por ehempel diabetes ta ocaciona cu bo riñon nan ta stop di funciona optimal y conscuentemente bo lo mester dialysa. Un pashent cu ta dialysa tin un costo di 100 mil florin anual pa AZV y tur e malesanan aki por a wordo preveni.

E implementacion di “Lands Verordening Beperking tabaksproducten” cu ta bin na vigor dia 2 di mei 2022 tambe ta parti di e plan nacional di prevencion. E ley aki ta pa proteha esnan cu no ta huma y tambe pa preveni cu nos hobennan ta cay den e abismo aki door di subi e edad di compra di sigaria pa 21 aña di edad.

Den cuadro di e plan nacional di prevension Minister Oduber a anuncia tambe cu dentro di 2 siman lo bay lansa e “Aruba Healthy Lifestyle Center”. E centro aki lo bay enfoca riba personan cu ta sobre peso y cu ta cay den e grupo di risico pa haya malesanan NCD’s. No solamente adulto pero tambe nos muchanan cu ta sobre peso pa preveni cu nan lo por haya e malesanan NCD’s cu tin un costo grandi riba nos fondo AZV. Den e centro aki nan ta haya guia di profesionalnan con pa hiba un bida mas saludabel, tambe lo ofrece guia emocional na esnan cu tin mester di dje.

Cu e aprobacion di e presupuesto 2022 Minister Oduber por sigui traha na bienestar di Aruba, sigui eleva e producto Aruba cu proyectonan bunita. Sigui crea cuponan di trabou y oportunidadnan pa nos hendenan. Sigui enfoca riba e recuperacion di nos turismo y mehoracion di cuido na Aruba.

