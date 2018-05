Minister Dangui Oduber a ricibi su T-shirt oficial di prome Aruba KLM Marathon

Minister di Turismo, Salubridad Publico y Deporte, Sr. Dangui Oduber a ricibi su t-shirt oficial di e prome edicion di Aruba KLM Marathon for di Sra. Nanke van Weely di fundacion Run in the Sun como un toke di aprecio pa e bon cooperacion ricibi di diferente autoridadnan, sponsors y partners.

Dia 3 di juni, 2018, lo tuma luga e prome edicion di Aruba KLM Marathon. Un Marathon certifica door di Sr. Wim Jonkman di Association of International Marathons and Distance (AIMS) y International Association of Athletic Federations (IAAF). E evento aki lo ta bai tin entre 1500 pa 2000 participante di cual un tercer parte ta bishitantenan di exterior. Esaki sigur ta un bon promocion di nos pais. Mundialmente e interes den participa na eventonan deportivo a conoce un crecemento. No ta solamente deportistanan internacional e tipo di eventonan aki ta atrae pero tambe bishitantenan cu kier presencia e evento of ta apoyando nan sernan keri. Esaki sigur ta aporta na nos Turismo den un manera sumamente positivo.

Minister Dangui Oduber ta desea e organisadonan y tur participante tur clase di exito na e prome edicion di Aruba KLM Marathon.

