Minister Dangui Oduber a percura pa tin solucion pa trahadornan di JGZ

Awe mainta e trahadornan di e afdeling di Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) cu ta resorta bou di Salud Publico (DVG) a entrega un manifesto pa expresa un preocupacion specifico cu nan lugar di traha esta e edificio unda nan ta traha y edificio unda nan lo mester bay muda. Edificio nobo Minister Dangui Oduber a reuni dia 5 di juli 2019 cu sindicato TOPA y tambe algun trahador di JGZ pa asina atende cu entre otro e topico di mudamento pa un edificio nobo y splica e trahadornan kiko gobierno lo bay haci. E edificio caminda JGZ tawata ubica ta den un estado di decadencia y 8 aña largo nada a wordo haci pa percura pa e trahadornan tin un

espacio adecuado pa nan por eherce nan trabou. Di hopi tempo a busca un lugar adecuado y apropia pa e trahadornan y a splica nan tambe e proceso cu ta andando. E trahadornan a presenta un edificio caminda nan ta desea di wordo ubica y kier obliga gobierno pa pone nan den e edificio aki. Gobierno na su turno a busca diferente option y na final a bin cu solucion di un edificio cu ta benificia no solamente e trahadornan di JGZ, pero tambe e cliente nan y gobierno den tur sentido.

No por ta asina cu un trahador ta determina unda e ta bai sinta, den cua edificio y den cua condicion. Mas aun ora ta trata di forza bai den un edificio cu ta hopi mas costoso pa Land Aruba y e pagador di belasting. Semper ta keda na e dunador di trabou pa determina kiko ta bira e lugar di trabou. Tur hende por tin nan deseo pero tur hende mester keda responsabel den nan actonan y accionnan. Gobierno ta esun encarga y autorisa pa tuma decision ariba huur di edificio. Gobierno a sondea un lugar adecua y den su derecho a tuma e decision y a informa JGZ cu nan lo bay den un edificio adecua y apropia. Trahadornan mes a tuma contacto e siman aki

ainda cu e doño di e edificio y sa cu tur e trabounan ta andando. Gobierno ta den fase final di e proceso pa drenta un edificio nobo. Vacuna Ta importante pa nos comparti informacion corecto cu pueblo cu dunamento di vacuna NO tin absolutamente nada di haber cu un edificio of lugar di traha. Dunamento di vacuna ta wordo duna pafor di oficina sea na scolnan of na Wit Gele Kruis. “Cu esaki como minister mi no por compronde pakiko nan kier stop di duna vacuna si e vacuna ta wordo duna pafor di oficina. Un empleado publico tey pa sirbi interes di pais Aruba. No por ta asina cu ta pone trabow abow y entre otro keda sin duna vacuna pasobra no por warda riba terminacion di e edificio cu ta wordo ingericht riba deseo nan di e trahador nan. Nos a compromete cu lo tin un bon edificio pa nan por haci nan trabou y nos ta cumpli cu esaki tambe.”

