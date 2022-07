Diahuebs mainta den conferencia di prensa minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber a duna un bista amplio di e trayectoria di e “Landspakket Zorg”, conoci como F3. Manera ta conoci desde mei di aña 2020 a haci diferente palabracionnan cu Gobierno di Hulanda riba e parti di cuido na Aruba. Esaki ta relaciona cu e fiansa cu Aruba a ricibi for di Hulanda durante pandemia. Minister Oduber a menciona cu Aruba nunca tabata di acuerdo pa corta 60 miyon florin pa aña den cuido y specialmente durante un pandemia, pero esaki tabata instruccion cu gobierno a ricibi di Hulanda pa por haya financiamento.

Na November di aña 2020 a firma e Landspakket unda e parti di Sector Cuido ta keda trata den e seccion F, cu ta consisti di tres tema:

F1: e fortificacion di cuido durante Covid;

F2: e cooperacion regional entre e hospitalnan;

F3: cu ta regarda e efectividad y eficiencia di e cuido na Aruba.

E tema aki ta consisti di 3 parti:

I. Investigacion (a conduci un investigacion riba e eficiencia, e efectividad di cuido y con ta bay haci pa financia e cuido na Aruba)

II. Proposicionnan Concreto (Despues cu a haci e investigacion a bin cu proposicionnan concreto cu a keda presenta na gobierno di accionnan cu mester wordo tuma pa mantene un cuido eficiente y efectivo y tambe a duna conseho con ta bay haci pa financia esaki pa asina garantisa cu e cuido cu nos ta brinda na nos cuidadanonan ta keda uno sostenibel, accesibel y pagabel)

III. Implementacion (esaki ta pa implementa tur e proposicionnan y recomendacionnan cu a sali afor a base di e investigacion cu a tuma lugar caba)

Minister Oduber a duna di conoce cu ya caba prome cu e pandemia na aña 2019 gobierno a laga haci un “doorlichting” den AZV, esaki a wordo conduci door di e compania Price Waterhouse Coopers. E “doorlichting” aki a trece varios recomendacionnan concreto kiko tur mester wordo haci pa reforma AZV na e miho manera posibel pa asina por garantisa cu e fondo aki ta keda uno sostenibel. Na aña 2020 pandemia a alcansa nos y esaki a cambia henter e panorama, minister Oduber ta expresa.

Na luna di mei di aña 2020 Aruba a haya instruccion for di Hulanda pa bay corta 60 miyon den cuido durante un pandemia, segun e mandatario nunca e la compronde e logica aki di Hulanda. Aruba a enfatisa cu esaki no ta algo facil pa por a cumpli cune. Den e mesun luna di mei AZV a presenta na Hulanda e “5 way model”cu nan a crea. Aki a AZV a mustra Hulanda con nan ta pensa cu nan por cumpli cu e recorte di 60 miyon florin pa aña. Na november 2020 gobierno di Aruba a bay di acuerdo cu e contenido di e landspakket di cual e punto F3 cu ta e parti di cuido tambe ta aden.

Despues di a firma e Landspakket na november 2020 a cuminsa traha riba e tema F3 y na januari di 2021 a duna e tarea pa haci un investigacion riba eficiencia, efectividad y financiamento di cuido na Aruba na professor Hubben y professor Batenburg (BC Zorg). Na januari di 2021 a institui tambe un comision nacional di cuido cu a haya como tarea pa trece diferente recomendacionnan dilanti di con nan ta pensa cu nos por yega na e recorte di 60 miyon florin den cuido.

Consecuentemente den luna di februari di 2021 despues di lunanan hopi largo di negociacionnan entre Ministerio di Salud Publico di Curacao y Sint Maarten y tambe Ministerie di Volkgezondheid Welzijn en Sport di Hulanda den cuadro di e “Vier Landen Overleg” nan, cu a tuma lugar na momento di e pandemia, un di e puntonan cu Hulanda tabata kier pa tin den e documento di decision ta cu lo bay bin cu un asociacion di hospital. Asina e trayecto pa cu e tema di F2 den forma di un aliansa “Dutch Caribbean Hospital Alliance” (DCHA) a cuminsa den Caribe Hulandes. Asina e “Dutch Caribbean Hospital Alliance” (DCHA) a wordo crea despues di hopi negociacion. Aruba ta kere den cooperacion mutuo y pesey tambe a bai di acuerdo cu esaki. E cooperacion sigur lo yuda Aruba.

Mientras tanto e investigacion den ramo di F3 a sigui y na augustus 2021 a sigui un otro tarea haci pa un compania Hulandes SiRM cu ta parti di e investigacion cu professor Hubben y professor Batenburg pa determina kiko ta e cuido basico necesario den hospital di nos pais.

Den luna di maart 2022 e raport di e investigacion riba eficiencia y efectividad di professor Hubben y professor Batenburg a keda entrega na Ministerio di Salud Publico pendiente pa un feedback y un evaluacion hunto cu Tijdelijke Werk Organisatie (TWO). Na mei/juni 2022 e proceso cu ta sigui despues basa riba e plabaracionnan haci ta, cu ta bay haci un comienso no formula di e pasonan cu lo mester sigui pa percura pa eficiencia y efectividad di cuido tumando na cuenta tur otro consehonan y variabelnan geopolitico cu ta infuencia prijsnan mundialmente como tambe Aruba.

Recientemente a tuma lugar e “Vier Landen Overleg” na Aruba. Aki a yega na diferente conclusionnan di con nos como pais por traha mas alinea cu otro pa mehora nos calidad di cuido. Tur e conclusionnan aki ta aspectonan cu mester tene na cuenta na momento cu ta delinea cual ta e pasonan cu mester wordo formula y tuma. Pesey tambe a opta pa awor presenta y comparti esaki. Den luna di juni 2022 a formalisa e establecimento di e “Dutch Caribbean Hospital Alliance” y a aproba cierto proyecto pa cuminsa cu e cooperacion. E intencion pa asina e hospitalnan por traha na un manera mas estrecho cu otro pa asina por brinda un miho cuido.

E luna aki ta cuminsa traha un “Roadmap” conhuntamente cu e TWO basa riba recomendacionnan cu a wordo treci dilanti pa professor Hubben y professor Batenburg, e comision nacional di cuido, e 5-way model cu AZV a presenta na mei aña 2020, recomendacionnan haci pa CAFT y tumando na cuenta e situacion geopolitico cu ta influencia prijsnan.

E meta ta pa Aruba yega na un cuido mas eficiente, mas efectivo y naturalmente mucho mas sostenibel.

Manera e “Roadmpa” aki keda formula y aproba lo pasa pa publica esaki.