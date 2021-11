Diahuebs anochi Minister di Turismo Sr. Dangui Oduber tabata tin e placer y honor di por a duna reconocimento na 28 empleadonan di Divi Resort. Esaki a sosode conhuntamente cu Director General di Divi & Tamarijn Sr. Marin Bijl y presenta pa Sra. Maria Esguerra cu ta Directora di Recurso Humano. E tabata un anochi hopi ameno cu a tuma lugar den e ballroom di Alhambra.

E 28 empleadonan aki ta traha den diferente area y diferente resort di Divi.

8 empleado a cumpli 25 aña di aniversario

9 empleado a cumpli 30 aña di aniversario

8 empleado a cumpli 35 aña di aniversario

3 empleado a cumpli 40 aña di aniversario

Divi Resort a habri su porta na Aruba den aña 1969 bou di e nomber Divi Aruba y awe tin 5 resort di Divi na Aruba. Hopi importante pa bisa ta cu 3 di e 5 resort nan aki ta di Timeshare. A keda demostra cu propietarionan di Timeshare ta cu Aruba den bon y den malo.

Divi Dutch Village Resort

Divi Aruba Phoenix Beach Resort

Divi Village Golf and Beach Resort

Divi Aruba All Inclusive Resort

Divi Tamarijn All inclusive Resort

Minister Oduber ta gradici cada un di e 28 empleadonan aki cu a traha añanan largo na bienestar di nos turismo, esaki ta algo di aplaudi. Nan ta un inspiracion pa nos tur pa por a dedica asina hopi aña di nan bida na nos industria turistico.

Turismo ta nos unico pilar economico y ta e driver di nos economia.

