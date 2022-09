Diabierna atardi minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber a inicia e conferencia di Hunto Contra Malesnan Cronico 2022 cu a tuma lugar na Marriott Ballroom. Esaki ta un conferencia cu lo bay enfoca riba diferente topico encuanto e plan nacional di prevencion di malesanan cronico no contagiabel (NCD’s). E mandatario a menciona cu henter e proceso a cuminsa na aña 2019 y a ser presenta na aña 2020. Sinembargo door di e pandemia no por a continua cu e proceso di implementacion di e plan nacional di prevencion.

E conferencia ta uno hopi importante pa pais Aruba, especialmente esnan cu ta traha den e sector di cuido medico. E meta di e conferencia ta pa scucha y haya un presentacion di e diferente expertonan riba nan specialidad. E comunidad di cuido medico na su turno ta haya e oportunidad pa haci diferente pregunta, intercambia ideanan y informacion. E conferencia aki ta esencial pa cuido medico por avansa y ta mas inovativo den cuadro di prevencion.

Segun e cifranan publica pa World Health Organisation na aña 2019 un total di 55 miyon persona bou di e edad di 70 aña a fayese door di malesanan cronico no contagiabel (NCD’s). E cuater causa di mortonan mas principal ta malesanan di cardiovascular, cancer, malesanan cronico respiratorio y diabetis. Aruba ta den e poco paisnan rond mundo cu tin un plan nacional di prevencion pa e malesanan aki. E meta global ta pa reduci e cantidad di mortonan relata cu e malesanan NCD’s cu 1/3 parti pa aña 2030.

“E meta principal ta pa brinda e cuidadanonan di Aruba un mihor calidad di cuido medico na unda prevencion mester ta e enfoce y yabi pa hiba un bida saludabel pa asina evita complicacionnan a consequencia di esaki. Prevencion no solamente ta importante pa evita malesa y complicacion pero siguramente ta aporta na un bon calidad di bida. E ta e yabi pa sigura un futuro sano y prospero” tabata palabranan di Minister Oduber.

Minister Oduber ta invita henter pueblo di Aruba pa pasa diasabra 24 di september na e EXPO di Salud cual lo tuma lugar na Centro Deportivo Betico Croes di 10 or di mainta te cu 5 or di atardi. Ta bay tin hopi profesionalnan den medico cu por consehabo y mustrabo con pa hiba un bida mas saludabel.

Finalmente Minister Dangui Oduber a gradici tur persona cu tabata tey presente na e conferencia di Hunto Contra Malesnan Cronico 2022. Un danki special na e team di Plataforma di Salud, Departamento di Salud Publico y Ministerio di Turismo y Salud Publico, kendenan a traha extremadamente duro y a pone tur nan esfuerso pa hasi e conferencia aki y e expo di diasabra bira un realidad.