Minister Dangui Oduber a ricibi un serie di pregunta di parlamentario sr. Berlis tocante e topico di “No More Hotels” cu tin na Aruba. Prome cu a contesta tur e preguntanan, Minister Dangui Oduber kier a recorda pueblo cu otorgamento di opcion- y permisonan pa tereno no ta resorta bou di su cartera, sino bou di e departamento Directie Infrastructuur & Planning (DIP) cual ta resorta bou di Ministerio di Infrastructura. Ministerio di Turismo ta encarga cu e maneho di otorga permiso pa e operacion di un hotel, apartamento of condominium.



Segun cifranan na DIP, Gabinete Mike Eman I y II, durante e periodo di 2009 pa 2017 a duna un total di mas o menos 7,000 permiso pa traha cambernan di hotel, apartamento y/of condominium. E maneho di e Gobierno di AVP tawata uno iresponsabel, sin vision, sin tene cuenta cu desaroyo sostenibel, sin tene cuenta cu nos flora & fauna, sin consideracion cu bienestar y necesidad di Aruba en general.

Pa haci e situacion mas pio ainda, nunca e Gabinete di Mike Eman I, ni II, no a pone nada di fondo disponibel pa soluciona e problema di RWZI. Sabiendo cu otorgamento di tanto camber adicional lo pone mas peso ariba e planta.

Fraccion di AVP den parlamento e tempo ey, cual awendia ta dividi den diferente fraccionnan, tampoco no a bin cu ningun amienda di ley pa pone fondo disponibel pa soluciona e problema di e planta RWZI.

Awendia Minister Dangui Oduber ta wordo cuestiona ariba kiko tur su ministerio lo haci encuanto “No More Hotels”. Minister Oduber ta para pa un desaroyo sostenibel, un desaroyo balansa, teniendo na cuenta cu capacidad di carga.

Desde aña 2017 Minister Oduber a introduci su maneho cu tawata dirigi riba un desaroyo sostenibel y balansa. E maneho ta enfoca riba trece turistanan di calidad, haci inversionan den producto Aruba, diversifica nos turismo y para pa desaroyonan chikito estilo Boutique Hotels.

No ta pornada minister Oduber a laga traha un raport di “carrying capacity” na aña 2018 pa asina por maneha e desaroyo mas miho. E intencion di e raport aki tawata pa haya un bista kiko nos capacidad di carga lo ta.

Na momento cu Minister Oduber a drenta gobierno na aña 2017, e la hereda 7,000 camber di hotel cu a wordo otorga pa e gobierno anterior di AVP. A haci uso di diferente instrumentonan pa reduci e cantidad di camber cu por wordo construi.

Actualmente, Minister Dangui Oduber ta trahando pa haci e maneho aun mas skerpi pa purba mitiga y limita e cantidad di camber di hotel cu tin permiso caba aun mas.

Desde 2017 Minister Dangui Oduber ta trahando den un forma structura, responsabel y sostenibel pa Aruba su economia crece den un forma balansa.