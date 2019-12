Minister Dangui Oduber a bisa cu dor di consehonan no a paga ranson na grupo Ruso

Den un entrevista cu Minister di Salud Sr. Dangui Oduber no a haci’e pregunta riba kende ta tras di e hackimng cu a sosode cu Hospital di Aruba. Minister a declara cu loke el a compronde di e investigacionnan cu a cuminza for di momento cu a bira conoci cu tabatin un cyber attack ta un grupo Ruso a comete esaki. Y opa loke ta e pago di e ransom cu no a wordo haci, Minister a mustra cu e ta segun protocolnan internacional cu ta bisa cu no ta paga e tipo di cosnan aki. FBI tambe a wordo involucra den e investigacion aki y nan prome conseho tabata di no paga e ransom aki y e consecuencia di ora paga ta cu bo ta haci e pais vulnerabel y esnan cu ta comete e cyber attacknan aki sa cu Aruba e ora ta willing pa paga y ora cu paga esaki no ta nabo garantia tampoco cu ta haya e informacion bek cu a wordo encrypted. Ora dicidi pa pa e esnan cu a comete e acto aki por bisa cu a pa e 250 mil Dollar y ta duna solamente 20 porciento di e data y pa haya e resto lo mester bai paga atrobe pues asina lo bai keda paga paga tras di otro. Esaki ta e motibo cu a dicidi cu no ta paga e ransom. Pero kico lo ta e consecuencia di no paga, akinan Minister a bisa cu e lo ta algo positivo pa Aruba pasobra e ora no ta crea e presedente cu Aruba ta un pais cu ta paga. Loke a wordo haci na momento cu e atake aki a tuma luga, ta di alerta tur otro departamento y institutonan di Gobierno di mas importante pa bai riba un “high alert” y inverti mas den cyber security pasobra esaki tabata un di e preocupacionnan cu tabatin pasobra no a inverti manera debe ser pa proteccion di netwerk. Gobierno a dirigi un carta tambe na e raad van bestuur di Hospital pa haya un contesta riba kico a wordo haci di nan banda pa preveni e situacion aki y te awe no a ricibi un respuesta riba esaki.

