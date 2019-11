Minister Dangui Oduber a anuncia un gran cantidad di Proyecto tangibel pa San Nicolas

Diahubes ultimo gabinete Wever Croes a tene un conferencia di prensa na San Nicolas pa anuncia ehecucion di un gran cantidad di Proyecto pa San Nicolas. E vision di gobierno ta pa stimula inversion y na mes momento stimula economia na Aruba y muy en especialmente na San Nicolas. Den cuadro di esaki a informa comunidad riba diferente Proyecto cu lo ta den ehecucion caba y varios otro cu lo cuminsa.

For di momento cu minister Dangui Oduber a drenta gobierno a duna hopi atencion na creamento di movecion, stimula economia na San Nicolas. Den e vision pa haci San Nicolas e capital turistico di Aruba a cuminsa prepara San Nicolas pa esaki.

Despues di varios luna di preparacion Island Fest a inicia. Un festival grandi y hopi exitoso caminda un gran cantidad di turista ta topa cu localnan den un ambiente caribense.Island Fest tur luna ta sigui crece y actualmente miles di persona ta bishita e evento aki. Di e forma aki a crea movecion tur luna na San Nicolas, vendorsnan ta content y e spinoff pa e economia ta wordo sinti.

Otro Proyecto tangibel ta e San Nicolas Visitor information center pariba. Por medio di fondonan di oficina di Turismo a inverti un suma considerable pa percura pa renoba e oficina. Awe e oficina ta operacional y den funcion y masha hopi turista ta yega eynan pa busca informacion di San Nicolas. E oficina aki lo fungi como e centro di informacion pa turistanan na San Nicolas. Nos ta preparando pariba di brug pa e futuro briyante cu ta na caminda.

Considerando e hecho cu e Proyecto hotelero ta un hecho for di 2 aña pasa a cuminsa prepara e Proyecto di embeyecimiento di baby beach. E Proyecto aki lo ta un master piece caminda lo bai amplia e beach, lo bin cu restaurant, lo tin kiosko, lo tin facilidadnan, mas parking spaces y sin lubida un corridor pa por cana y disfruta di e ambiente. E Proyecto aki a bira posibel den bon cooperacion cu oficina di Turismo pa asina keda upgrade nos product Aruba. Nos kier turistanan afluente y di calidad y pa por cumpli cu nan demanda nos mester ofrece un product di calidad tambe. E Proyecto di baby beach ta proyecta pa tin su groundbreaking 18 di november 2019 caminda sigur lo invita pueblo pa bin celebra esaki. Esaki lo ta e promer fase y fase 2 lo cuminsa na momento cu fase 1 wordo finalisa y entrega.

Un inversion sigur di mas cu 3 miyon florin y asina minister Dangui Oduber no cu palabra sino cu hechos ta demostra e compromiso cu e tin pa cu San Nicolas. E districto aki lo bai conoce un desaroyo turisitico real y sostenibel.

Sin lubida di menciona e tremendo Proyecto di Imsan caminda na e momentonan aki tin renobacion y expansion. Un Proyecto di mas di 60 miyon florin caminda a percura pa crea empleo, stimula economia y mas principal mehora cuido medico. Imsan ta den e proceso pa haya e JCI accreditation y na momento Imsan haya esaki nos lo cuminsa cu Turismo medico. Tur esaki lo sosde den san Nicolas.

Otro Proyecto importante ta e Proyecto Deportivo na Ex Maria Christina. Un sitio bandona lo wordo converti den un facilidad multi functional pa deportenan manera beach tennis, beach soccer y beach volley. E Proyecto tambe lo cuminsa e aña aki ainda.

Tur e proyectonan ta demostra e compromise cu minister Dangui Oduber tin pa cu e desaroyo di pariba di brug paso e ta kere firmemente lo logra. Hopi a papia di desaroya san Nicolas pa 8 aña largo pero e gobierno aki ta demostrando cu hechos cu e ta posibel.

Comments

comments