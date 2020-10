Minister Dangui Oduber: 10 October ta fecha cu ta para keto ariba e tema Salud Mental

Dia mundial di salud mental ta keda celebra riba 10 di october di cada aña, cu e proposito pa conscientisa riba e problemanan di salud mental rond mundo y pa duna esfuerso den apoyo di e salud mental. Na Aruba esaki ta un dia cu ta duna cada un di nos e oportunidad pa para keto y refleciona kiko cada un di nos por haci pa mehora e bida di un ser keri cu ta pasando den momentonan menos bon.

Durante e temporada di COVID-19 a tuma nota di aumento den casonan di problemanan familiar. A nota un subida den addiccion di substancia esaki debi na hopi hende cu a perde trabou den e tempo nan dificil aki. E tema tristo di abuso sexual di menornan tambe a aumenta den e temporada di covid.

E vision di Minister Oduber ta ensera cu cuido di salud mental mester ta integral y accesibel pa un y tur caminda muchanan, hobennan y adultonan cu problema mental ta ricibi ayudo mas trempan posibel. Asina ta evita cu e problema por escala y/of bira mas dificil pa maneha of trata. E meta di Minister Oduber ta pa tur cuidadano cu problema mental of adiccion haya e yudansa pa cu nan necesidad y pa baha e tempo di espera. Na momento cu Minister Oduber a haña e cartera responsabel pa salud mental a pone un Raad nobo na FMAA pa traha ariba e tereno di addiccion cu e meta pa integra esaki den e systema di problema mental y crea asina pa addiccion wordo reconoci como un problema mental

Na aña 2019 Minister Oduber a realisa e Fact Team pa mucha y hoben, actualmente Fact Team ta conta cu un total di 204 casonan di mucha y hoben nan relaciona cu problema di salud mental. E problemanan cu mas ta bin dilanti bou nos hobennan ta, maltrato den cas, depression cu pensamento di suicidio y uzonan di substancia. Minister Oduber a realisa programma di conscientisacion di e risiconan y efectonan di adiccion pa muchanan den 5 de klas basico cu ta yama B-Smart cu ta wordo ehecuta pa FADA. Tambe a haci un investigacion nacional pa cu uzo problematico di substancia, a revisa fondonan destina pa tratamento di adiccion y personal di cuido a ricibi training pa profesionalnan den cuido di salud mental di PAHO pa asina ofrece un cuido di calidad. Minister ta kere cu e vision aki lo stimula tur cu ta traha riba e tereno aki pa traha mas hunto pa asina logra calidad di cuido halto pa esnan cu mas mester di dje.

E vision ademas ta dirigi na reconoce e problema di adiccion como un problema mental asina esnan cu ta sufri di e malesa aki por haya tambe e ayudo necesario. E meta principal ta pa crea perspectiva y cuido di calidad pa e personan cu ta sufri di un of otro malesa mental. E vision aki ta cuadra cu loke PAHO y WHO ta indica caminda addiccion ta wordo reconoci como un problema di salud mental por locual e ta un materia di Salud Publico. Diabierna por a tuma nota cu esaki a bira un realidad na momento cu e fundacion di FADA a uni forsa hunto cu Respaldo. Danki na e maneho di Minister Oduber e personal di Respaldo a aumenta den e ultimo 3 aña di 3 profesional pa awor mas di 90 profesional den servicio.

Minister Dangui Oduber ta gradici tur e partnernan, trahadornan cu ta traha pa mehora e bida di diario di personanan cu ta sufri di un of otro malesa mental. Tambe e mandatario ta manda palabranan di forza y perseverancia na esnan cu ta pasando den e momentonan menos bon.

Comments

comments