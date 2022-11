Durante tratamento di presupuesto 2023 den Parlamento di Aruba, Minister di Labor, Energia y Integracion Glenbert Croes, a contesta pregunta nan ricibi di Parlamentario Hendrik Tevreden y Parlamentario Arthur Vallejo pa locual ta varios situacion relaciona cu WEB.

Un di e pregunta nan cu Minister Croes a ricibi ta, si tin costo mara na e Recipnan di e planta di Wartsila cu no por switch ainda pa gas. Pa cual Minister Croes a splica cu Recip 4 ta e unico cu por traha a base di gas. Recip 1, 2 y 3 lo costa 70 miyon florin adicional y lo tarda dos aña, pa e conversion pa gas tuma luga.

Tabatin mas pregunta acerca di e proyecto di Wartsila pa cual Minister Croes a haci uzo di e oportunidad pa coregi algun informacion incorecto cu el a provee durante e prome tanda den Parlamento. Minister Croes a splica lo siguiente: E proyecto di planta di Wartsila a costa 210 miyon florin, mas 70 miyon florin di ‘meerwerk’ cual ta haci e costo total yega 280 miyon florin. Esey no ta inclui tampoco e propio inversion nan cu WEB mes mester bay haci cu ta mas o menos 50 miyon florin. Segun Minister Croes a splica, loke ta fastioso di tur e informacion aki ta cu dia cu a contrata Wartsila, no tabatin niun ‘bidding’ cu a tuma luga pa e planta, siendo un proyecto asina grandi. Pues WEB a procede na scoge Wartsila sin un ‘bidding process’.

Minister Croes a compromete su mes cu ta bay scoge un compania (di renombre internacional) pa haci un investigacion pa haya sa e berdad y con ta bay remedia e situacion aki. ‘Loke cu a tuma luga ta un abuso, e planta ta caro y ta causando molester y daño na nos comunidad cual ta intolerabel y inaceptabel,’ Minister Croes a expresa.

Banda di esaki tin e cobransa nan halto cu comunidad ta wordo confronta cu ne. Minister Croes a bisa cu e cobransa di dia nan adicional, a hinca nos tur den brackets mas halto cual su persona ta haya ta incorecto, pa cual a pidi WEB y ELMAR pa coreccion. Elmar a bisa cu pa loke ta e forma con a aplica e aumento, nan a aumenta na un forma corecto, pero e 33 of mas dia cu a cobra no ta corecto y pesey nan a cuminsa duna opcion pa areglo di pago. Minister Croes a bisa cu e lo bay wak den ki forma e coreccion aki lo bay tuma luga paso ta inhusto cu pa motibo di cobra dia nan extra, ta hinca henter comunidad den un gasto for di proporcion. Pa loke ta reduccion di tarifa y perspectiva nan pa utilidad, ta spera cu den e 6 luna nan ora cu yega na re-evaluacion di e tarifanan, cu lo tin bon noticia pa comunica na comunidad.

Por ultimo, Minister Croes a remarca cu tur loke ta pasando na WEB, e forma di procede cu algo asina importante ta un situacion sumamente serio cu lo percura pa e wordo atendi cu ne.