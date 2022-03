Minister di Enseñansa y Deporte sr. Endy Croes a haci un bishita di trabao na Regionaal Opleidings en Vormings Centrum (ROVC) na Ede. E mandatario a wordo acompaña pa directora di Departamento di Enseñansa Anna Marie Proveyer-Groot.

Na e facilidad director John Huizing a ricibi minister Croes hunto cu functionarionan di ROVC Sander Fielt y Marc Hendriks. Sr. Huizing a duna un splicacion di e concepto di ROVC, cu ta un centro cu ta ofrece training y educacion technico pa henter Hulanda pa casi 50 aña. ROVC no ta ricibi financiamento di gobierno di Hulanda, sino di companianan priva. Pa aña mas cu 15 mil persona ta sigi un educacion na ROVC y pesey e ta lider riba e mercado aki. Nan enfoke ta pa train nan studiantenan na un manera eficiente y hasi nan competente pa nan funciona miho den nan trabao. Tambe sr. Huizing a bisa cu e concepto di ROVC ta basa hopi riba practica y nan ta traha cu instructornan cu ta bin for di empresa priva enbes di docentenan. Trainingnan cu nan ta duna ta entre otro con pa drecha airco, lift, aparatonan electrico etc.

Despues di e briefing aki sr. Huizing a duna minister Croes un guia den e instituto pa asina haci e mandatario conoci cu e facilidadnan existente.

Minister Croes ta impresiona cu e facilidadnan di ROVC y e forma cu ta duna training. E ta mira posibilidadnan pa traha hunto cu ROVC pa crea trainingnan cu por wordo duna na OAA na Aruba. Tin un necesidad di training bou hopi compania grandi y chikito na Aruba. E mandatario a gradici sr. Huizing pa e oportunidad brinda pa mira di cerca con un instituto manera ROVC ta traha y a intercambia informacion di contacto pa por sigui combersa tocante eventual cooperacion cu Aruba.

Comments

comments